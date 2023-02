Kuleba confía en que la visita de su par israelí a Kiev sirva para cumplir las demandas de armas de Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha contado este jueves tras reunirse en Kiev con su homólogo israelí, Eli Cohen, que confía en que Israel vaya más allá de la ayuda humanitaria, a la cual se ha limitado debido a la compleja relación militar que comparte con Rusia.

"Israel sabe mejor que nadie que si no ganas la guerra, si no derrotas al enemigo, todo lo demás pierde sentido. Por eso hemos hablado no solo de apoyo humanitario, sino también de otras cosas con las que puede ayudar", ha dicho.

"Israel conoce muy bien nuestra lista de necesidades militares. Ya se entregó al gobierno anterior y también a este. Esperaremos a que se tomen las decisiones oportunas", ha contado Kuleba, que ha puesto como prioridad, no obstante, la protección del espacio aéreo ucraniano.

Desde el inicio de la guerra, Israel se ha limitado a participar en el conflicto enviando ayuda humanitaria a Ucrania a pesar de las presiones que llegan desde Washington para que envíe también armamento, como sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, Israel teme que acceder a las demandas de Estados Unidos y Ucrania rompa la compleja relación militar por la cual Rusia permite al Ejército israelí acceder a su espacio aéreo en el norte de Siria para atacar grupos afines a Irán.

Un enemigo declarado de los intereses de Israel al que Cohen ha hecho mención durante la rueda de prensa conjunta con Kuleba. "También me gustaría aprovechar esta oportunidad para (...) condenar las acciones destructivas de Irán, que se han extendido hasta Ucrania", ha expresado el jefe de Exteriores israelí.

"Irán es el país número uno en financiación del terrorismo; esto es un recordatorio de que representa una amenaza no solo para Ucrania, sino para toda Europa (...) Trabajaremos a todos los niveles y en todas los escenarios internacionales para garantizar la seguridad de nuestra región", ha dicho.

Con todo, Kuleba ha asegurado que ha salido "satisfecho" de la reunión con un Cohen al que ha trasladado que "no hay ninguna razón objetiva por la que Israel y Ucrania no deban estar uno al lado del otro", aunque ha condicionado la fuerza de esta relación a "las futuras decisiones que se adopten o no".

Cohen, primer representante de Israel en vistar Ucrania tras el inicio de la invasión, ha informado de que apoyaran ante Naciones Unidas la iniciativa de paz del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y destinarán unos 200 millones de dólares para desarrollar las infraestructuras médicas dañadas durante el conflicto.

Todas estas iniciativas han sido bien recibidas por Kuleba. No obstante, ha vuelto a recalcar que Ucrania más que ayuda humanitaria necesita ganar la guerra. "La paz solo puede existir en condiciones en las que eres lo suficientemente fuerte para poder protegerla", ha subrayado el jefe de la diplomacia ucraniana.

Europa Press