Kuleba insta a los líderes latinoamericanos escépticos con la victoria ucraniana a ser "más inteligentes"

El ministro incide en el gran gesto que supondría una visita del Papa Francisco a territorio ucraniano: "Rezamos a dios para que venga"

MADRID, 15 Feb. 2023 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha instado a los líderes latinoamericanos que no confían en la victoria ucraniana a ser "más inteligentes" a la hora de posicionarse respecto a la guerra, pues cuando Kiev venza se verán en "una posición particular".

Durante un encuentro con medios de comunicación de la Sociedad Interamericana de Prensa, Kuleba ha reconocido que Ucrania planea, de cara a 2023, impulsar sus relaciones con la región y trabajar en fortalecer los vínculos políticos, sociales y económicos con América Latina.

En este punto, ha incidido en la importancia de que no solo las potencias occidentales apoyen a Ucrania, sino que también lo hagan los países del continente americano, momento en el que ha apelado a aquellos líderes de la región que se han puesto de perfil respecto a la invasión rusa.

"Hay muchas formas de neutralidad", ha manifestado Kuleba, quien ha explicado que hay países que no se consideran neutrales porque quieren mantener "buenas relaciones" con Kiev y Moscú; hay quienes condenan la invasión, pero se niegan a suministrar armamento; y quienes "no hacen nada".

"Cuando un país no condena abiertamente la invasión rusa, el mayor acto de agresión del siglo XXI, están eligiendo el lado equivocado (...) están de acuerdo con la violación por la fuerza de las fronteras, y que se puede invadir a otro país", ha recalcado el encargado de la diplomacia ucraniana.

Durante el turno de preguntas en el encuentro con los medios, Kuleba ha insistido en que Ucrania respeta, aunque no comparte, la decisión de quienes no quieren suministrar armamento a las Fuerzas Armadas ucranianas, si bien ha recriminado que esta decisión, justificada en algunos casos con el argumento de "no alimentar la guerra", es una posición que "no se adapta a la realidad".

"Si no quieren enviar armas porque alimenta la guerra, vale, pero tienen que saber las consecuencias (...) Quienes no ayudan con armas, realmente lo que dicen es que no quieren que Ucrania combata. Lo que realmente dicen es que los ucranianos morirán y perderán su soberanía e independencia", ha recriminado.

Valor simbólico de la visita del papa

Por otro lado, Kuleba ha insistido en la importancia de que el Papa Francisco visite Ucrania, tal y como lo han hecho otras decenas de líderes mundiales, siempre bajo condiciones de seguridad. "Le hemos pedido una visita muchas veces, estamos preparados para garantizarle seguridad", ha defendido.

Para el encargado de la diplomacia ucraniana, el viaje de Francisco a territorio ucraniano mandaría un "mensaje de unidad" no solo para los católicos de Ucrania, sino también para todos los cristianos del mundo. "Rezamos a Dios para que Francisco venga a Ucrania (...) Estoy convencido de que los cristianos ortodoxos darían la bienvenida a esta visita", ha añadido.

En este punto, Kuleba ha agradecido los numerosos llamamientos que el Papa Francisco ha hecho para acabar con la guerra en Ucrania, y ha puesto en valor su "simpatía" con Ucrania y "apoyo desde la distancia", si bien ha incidido en que "una visita es una visita", deslizando que sería un gesto de mayor calado.

Finalmente, el ministro ucraniano ha reconocido que el estado de salud del pontífice pueda ser un argumento de peso para retrasar la visita a Ucrania, si bien ha recordado que el Papa sí ha realizado otros viajes al extranjero a pesar de su condición. "El Papa es una figura muy importante (...) Una visita es más importante que mil palabras", ha zanjado.

"inevitable" adhesión a la otan

Cuestionado sobre la hipotética adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica, Kuleba ha aseverado que será un asunto que "inevitablemente" ocurrirá, si bien ha reconocido que no está en disposición de entrar a valorar los tiempos de este proceso, pues "depende de muchos factores".

En este punto, ha insistido en que Rusia emplea de forma falsa los supuestos acercamientos de Ucrania a la OTAN como excusa para justificar la invasión de febrero de 2022, y ha recordado que la invasión y anexión de Crimea en 2014 se llevó a cabo cuando Kiev ni era miembro del bloque ni tampoco se planteaba serlo.

Respecto a la ofensiva del año pasado, Kuleba ha remarcado que en aquel entonces Ucrania también estaba lejos de unirse a la Alianza Atlántica, "tan alejado como la Luna está de la Tierra", pues ni siquiera la OTAN estaba para dar este paso.

Por tanto, el representante diplomático ucraniano ha concluido que la condición de Estado neutral en la dualidad de bloques atlántico y ruso no es garantía de paz, refiriéndose en este punto de nuevo a las agresiones cometidas por Rusia en los últimos años. Así, ha manifestado que la mejor garantía para no ser atacado por Rusia, es ser miembro de la OTAN.

Para justificar su argumento se ha referido a las solicitudes presentadas por Suecia y Finlandia --pendientes de ser ratificadas tan solo por los parlamentos de Turquía y Hungría--, ambos países nórdicos que han comprendido que, según él, la única forma de librarse de una ofensiva rusa es contar con la membresía en el bloque atlántico.

Europa Press