Kurtz conecta grand slam más largo de MLB esta temporada y Atléticos vencen 11-5 a Rojos
WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Nick Kurtz disparó un grand slam de 493 pies, el jonrón más largo en las Mayores esta temporada, y los Atléticos aplastaron a Hunter Greene el sábado por la noche para una victoria de 11-5 sobre los Rojos de Cincinnati.
Brent Rooker también conectó un cuadrangular y el novato Carlos Cortes bateó un jonrón de dos carreras, su tercer cuadrangular en dos juegos, mientras los Atléticos le propinaban a Cincinnati otra costosa derrota. Jacob Wilson aportó un par de dobles impulsadores.
Greene, un All-Star el año pasado, fue castigado con cinco carreras, cuatro hits y cuatro bases por bolas en dos 1/3 entradas ineficaces, elevando su efectividad de 2,59 a 3,01.
Con la oportunidad de ganar terreno en una reñida carrera por el comodín, los Rojos (74-74) perdieron su segundo juego consecutivo ante los Atléticos (69-80) y se mantuvieron 1 1/2 juegos detrás de los tambaleantes Mets de Nueva York por el último puesto de playoffs de la Liga Nacional.
San Francisco está a medio juego de los Mets.
Por los Rojos, el dominicano Noelvi Marte de 5-1.
Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 3-2 con dos anotadas.
