LA NACION

Kurtz conecta grand slam más largo de MLB esta temporada y Atléticos vencen 11-5 a Rojos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Kurtz conecta grand slam más largo de MLB esta temporada y Atléticos vencen 11-5 a Rojos
Kurtz conecta grand slam más largo de MLB esta temporada y Atléticos vencen 11-5 a RojosSara Nevis - FR172113 AP

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Nick Kurtz disparó un grand slam de 493 pies, el jonrón más largo en las Mayores esta temporada, y los Atléticos aplastaron a Hunter Greene el sábado por la noche para una victoria de 11-5 sobre los Rojos de Cincinnati.

Brent Rooker también conectó un cuadrangular y el novato Carlos Cortes bateó un jonrón de dos carreras, su tercer cuadrangular en dos juegos, mientras los Atléticos le propinaban a Cincinnati otra costosa derrota. Jacob Wilson aportó un par de dobles impulsadores.

Greene, un All-Star el año pasado, fue castigado con cinco carreras, cuatro hits y cuatro bases por bolas en dos 1/3 entradas ineficaces, elevando su efectividad de 2,59 a 3,01.

Con la oportunidad de ganar terreno en una reñida carrera por el comodín, los Rojos (74-74) perdieron su segundo juego consecutivo ante los Atléticos (69-80) y se mantuvieron 1 1/2 juegos detrás de los tambaleantes Mets de Nueva York por el último puesto de playoffs de la Liga Nacional.

San Francisco está a medio juego de los Mets.

Por los Rojos, el dominicano Noelvi Marte de 5-1.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 3-2 con dos anotadas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. En qué canal pasan Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas hoy
    1

    En qué canal pasan Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas hoy

  2. Duro análisis de Financial Times tras la derrota de Milei en los comicios de la Provincia
    2

    Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”

  3. El CASI, puro corazón: ganó el clásico, crece, asimila los golpes, se levanta y ¿apunta al título?
    3

    El CASI consiguió una victoria épica contra el SIC: un 33-29 que se va a recordar toda la vida

  4. Putin, el gran manipulador, ahora apela a los viejos métodos de la URSS
    4

    Putin, el gran manipulador, ahora apela a los viejos métodos de la URSS

Cargando banners ...