Kushner, yerno de Trump, y Witkoff buscan reunirse con Putin en Moscú, según Bloomberg

14 ene (Reuters) -

El enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, tienen intención de viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, informó Bloomberg News el miércoles, que citaba a personas cercanas al asunto. La reunión podría tener lugar este mes, aunque los planes no son definitivos y el calendario podría retrasarse debido a los disturbios en Irán, dijo la información.

Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información.

(Información de Bipasha Dey en Bengaluru; edición de Andrew Heavens y Peter Graff; edición en español de Jorge Ollero Castela)