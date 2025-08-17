LA NACION

Kuwait: Casi 70 detenidos en una operación contra una red de metanol tras la muerte de 23 personas envenenadas

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos 67 personas han sido detenidas este fin de semana en Kuwait durante una operación contra una red de metanol tras la muerte de al menos 23 personas envenenadas. "Las campañas de seguridad en todo el país resultaron en la detención de 67 sospechosos y la detención de las actividades en diez fábricas en zonas residenciales e industriales", según un comunicado recogido este domingo por la agencia oficial de noticias KUNA. El Ministerio de Salud kuwaití ha estimado que al menos 160 personas terminaron intoxicadas esta semana con bebidas contaminadas, la mayoría de ellas ciudadanos asiáticos.

