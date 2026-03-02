Kuwait derriba aviones estadounidenses en incidente de fuego amigo: Mando Central EEUU (CENTCOM)

CIUDAD DE KUWAIT, 2 mar (Reuters) - Las defensas aéreas de Kuwait derribaron por error tres aviones de combate F-15 estadounidenses durante un combate activo el lunes, según informó el Mando Central de Estados Unidos, que lo describió como un aparente incidente de fuego amigo durante el conflicto con Irán

Los seis miembros de la tripulación se eyectaron del avión de forma segura, fueron rescatados y se encuentran estables, según el CENTCOM. "Durante el combate activo, que incluyó ataques de aviones iraníes, misiles balísticos y drones, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes", señaló el CENTCOM, y agregó que Kuwait reconoció el incidente y se está llevando a cabo una investigación

Las imágenes de video mostraron un avión de combate estadounidense cayendo del cielo sobre Kuwait temprano el lunes, mientras se veía a una persona saltando en paracaídas. Reuters verificó que el lugar donde se filmó era la zona de Al Jahra, en Kuwait

En otro incidente, se vio humo saliendo de las inmediaciones del recinto de la embajada estadounidense en la Ciudad de Kuwait, y había camiones de bomberos y ambulancias en la zona, según informó un testigo a Reuters. No hubo respuestas a las solicitudes de comentarios sobre el incidente por parte de la embajada ni del Departamento de Estado estadounidense

Kuwait interceptó drones hostiles el lunes, tercer día consecutivo de ataques iraníes en represalia contra los estados vecinos del golfo Pérsico en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica

Los medios estatales de Irán citaron antes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica diciendo que las fuerzas armadas iraníes derribaron un avión estadounidense que se estrelló en Kuwait

La embajada de Estados Unidos en Kuwait advirtió a sus ciudadanos sobre la amenaza continua de ataques con misiles y drones sobre el país y les instó a no acudir a la legación diplomática. Aconsejó a la población que se refugie en sus casas, permanezca en la planta más baja de su residencia, lejos de las ventanas, y no salga al exterior

No se registraron heridos después de que las defensas aéreas de Kuwait interceptaron la mayoría de los drones cerca de los barrios de Rumaithiya y Salwa, según informó la agencia estatal de noticias citando al director general de la defensa civil

Según testigos de Reuters, el lunes por la mañana se escucharon una serie de fuertes explosiones en Dubái y en la capital de Qatar, Doha. Según testigos de Reuters, anteriormente se escucharon fuertes estallidos y sirenas en Kuwait

