Kuwait reduce producción de petróleo como medida de precaución ante las tensiones con Irán: KPC

7 mar (Reuters) - Kuwait ha aplicado una reducción preventiva de la producción de petróleo crudo y del rendimiento de refinación tras los continuos ataques de Irán contra el país y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, según informó el sábado la Kuwait Petroleum Corporation.

Los recortes suponen otra perturbación para la industria energética mundial debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya que las instalaciones de almacenamiento de petróleo y gas en el Golfo de Oriente Medio se están llenando rápidamente.

Los yacimientos petrolíferos de Irak ya han recortado la producción y Qatar ha declarado fuerza mayor en sus enormes volúmenes de exportación de gas, mientras que es muy probable que los Emiratos Árabes Unidos sean los siguientes en recortar.

La reducción de la producción de Kuwait se produjo tras "Las amenazas iraníes al paso seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz" y forma parte de su "Estrategia de gestión de riesgos y continuidad del negocio", según ha declarado KPC en un comunicado. La compañía petrolera nacional no ha especificado en qué medida ha reducido la producción.

En febrero, Kuwait produjo alrededor de 2,6 millones de barriles diarios de petróleo crudo.

El ajuste fue estrictamente preventivo y se revisará a medida que evolucione la situación, según KPC, que se mantiene dispuesta a restablecer los niveles de producción una vez que las condiciones lo permitan.

(Reportaje de Yousef Saba; redacción de Muhammad Al Gebaly y Stephanie Kelly; edición de Tomasz Janowski, Editado en español por Juana Casas)