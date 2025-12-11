Kvaratskhelia levanta el vuelo y el PSG vuelve a tener una llave maestra

Khvicha Kvaratskhelia ha recuperado su mejor nivel y el París Saint-Germain vuelve a tener a un jugador diferencial: con Ousmane Dembélé y Désiré Doué frenados por las lesiones, el despegue del georgiano permite al técnico Luis Enrique encontrar soluciones en una temporada complicada.

El último recuerdo de un muy gran partido de Kvara con el PSG se remontaba al 17 de septiembre, ante el Atalanta (4-0) en el Parque de los Príncipes.

Tras haber jugado poco en los primeros encuentros de la temporada por la fatiga del curso anterior, el georgiano había recuperado las piernas de la pasada campaña.

Pero fue un espejismo. La antigua estrella del Nápoles encadenó varios partidos sin protagonismo, hasta la noche del pasado sábado contra el Rennes (5-0).

Autor de un doblete, con un gol marca de la casa -acelerar por la izquierda, entrar hacia su pie derecho, regatear y rematar-, además volvió a demostrar que no escatima carreras ni repliegues defensivos, al tiempo que recuperaba su eficacia.

- "Muy bien en estos momentos" -

"Estoy muy contento con sus actuaciones porque es un jugador de alto nivel, de gran calidad, con mucha ambición. Estoy muy contento con su nivel desde su llegada la temporada pasada. Todos los jugadores tienen altibajos", reconoció Luis Enrique.

Reconociendo que se siente más cómodo en el carril izquierdo, el delantero aseguró a finales de noviembre que se sentía "muy bien en estos momentos".

"Creo que hay muchos aspectos en los que puedo progresar. Trabajo en esas cosas. Podría marcar mucho más, dar más asistencias. Cada día intento ser la mejor versión de mí mismo", dijo.

También ha mejorado en sus últimas prestaciones el extremo Bradley Barcola, recuperando su pegada y su facilidad para desbordar rivales.

Con sus extremos en forma, mientras que Dembélé y Doué recuperan su mejor versión, el PSG empató sin goles en Bilbao el miércoles en una temporada difícil debido al constante trasiego de futbolistas por la enfermería.

Ahora le toca regresar a la Ligue 1, donde está a un punto del sorprendente líder Lens. Visita el sábado al colista Metz para meter presión a su rival, que recibe el domingo a un Niza (12º) en dificultades.

En último escalón del podio, el Marsella, a cinco puntos del Lens, cierra la fecha el domingo recibiendo al Mónaco (7º).

El primero llega a este duelo de altura tras ganar 3-2 en Bélgica al Union Saint-Gilloise el martes en la Champions mientras que el segundo venció 1-0 en su estadio al Galatasaray, relanzando ambos sus opciones de disputar la repesca para entrar en octavos a falta de dos partidos.

-- Programa de la 16ª jornada de la Ligue 1 y clasificación:

- Viernes:

(19h45 GMT) Angers - Nantes

- Sábado:

(16h00 GMT) Rennes - Brest

(18h00 GMT) Metz - París SG

(20h05 GMT) París FC - Toulouse

- Domingo:

(14h00 GMT) Lyon - Le Havre

(16h15 GMT) Auxerre - Lille

Estrasburgo - Lorient

Lens - Niza

(19h45 GMT) Marsella - Mónaco

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 34 15 11 1 3 26 13 13

2. París SG 33 15 10 3 2 32 12 20

3. Marsella 29 15 9 2 4 35 15 20

4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12

5. Lyon 24 15 7 3 5 21 16 5

6. Rennes 24 15 6 6 3 24 23 1

7. Mónaco 23 15 7 2 6 26 26 0

8. Estrasburgo 22 15 7 1 7 25 20 5

9. Toulouse 20 15 5 5 5 21 19 2

10. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4

11. Angers 19 15 5 4 6 13 17 -4

12. Niza 17 15 5 2 8 19 27 -8

13. Lorient 17 15 4 5 6 19 28 -9

14. París FC 16 15 4 4 7 21 26 -5

15. Le Havre 15 15 3 6 6 13 21 -8

16. Auxerre 12 15 3 3 9 11 21 -10

17. Nantes 11 15 2 5 8 13 24 -11

18. Metz 11 15 3 2 10 15 34 -19

bds/pm/dam