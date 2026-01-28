Kvaratskhelia se lesiona durante el partido del PSG en Champions

El atacante del París Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, fue cambiado por una lesión de tobillo tras un contacto con un jugador del Newcastle en la primera parte del choque entre ambos equipos en la octava y última jornada de la Liga de Campeones europea.

El astro georgiano fue ayudado a salir del campo por un miembro del equipo médico y por su compañero Achraf Hakimi, dirigiéndose a continuación directamente al vestuario.

Se había torcido el tobillo derecho en una acción con el atacante del Newcastle Anthony Elanga, que vio una tarjeta amarilla en el minuto 20 por esa acción.

Kvaratskhelia fue sustituido en el campo por Désiré Doué.