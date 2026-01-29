Kvaratskhelia será baja de ocho a diez días con el PSG

El atacante del París Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia, lesionado en un tobillo el miércoles durante el empate 1-1 ante Newcastle en la Liga de Campeones europea, estará de baja "entre ocho y diez días", anunció este jueves el club de la capital francesa

El tiempo de baja es en cierta medida un alivio para el PSG, ya que el miércoles su entrenador Luis Enrique se había mostrado preocupado y temía una lesión "complicada" de su jugador

El astro georgiano, que llegó a París en enero del año pasado, es baja confirmada para la visita del domingo al Estrasburgo (19.45 GMT) y queda en seria duda para el Clásico del domingo de la próxima semana ante el Marsella

Kvara, de 24 años, se torció el tobillo derecho en un contacto con el atacante del Newcastle Anthony Elanga, que vio en el minuto 20 de partido una tarjeta amarilla por esa acción

El jugador del PSG tuvo que salir del campo ayudado por un miembro del equipo médico y por su compañero Achraf Hakimi, siendo sustituido por Désiré Doué

El empate entre PSG y Newcastle hizo que los dos equipos, que habían comenzado el día dentro del Top 8 clasificatorio para octavos de final de la Champions, no pudieran lograr billete directo a esa ronda. Ambos tendrán que jugar el playoff de repesca del próximo mes