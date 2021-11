Kyle Rittenhouse asegura que no es racista y que apoya el 'Black Lives Matter'

Kyle Rittenhouse, absuelto la semana pasada de varios cargos de homicidio por la muerte de dos personas durante las protestas raciales de Kenosha en agosto del a帽o pasado, ha asegurado que no es racista y apoya el movimiento 'Black Lives Matter' ('Las vidas negras importan').

"Este caso no tiene nada que ver con la raza. Nunca tuvo nada que ver con la raza. Tuvo que ver con el derecho a la autodefensa", ha insistido Rittenhouse, quien era menor de edad cuando efect煤o los disparos que mataron a Anthony Huber y Joseph Rosenbaum, en una entrevista para la cadena Fox.

"No soy una persona racista. Apoyo el movimiento BLM ('Black Lives Matter'), apoyo las manifestaciones pac铆ficas", ha dicho Rittenhouse, seg煤n el avance que ha ofrecido la cadena de la entrevista que se emitir谩 este lunes por la noche.

"Les he contado a todos lo que all铆 pas贸. Les he dicho que ten铆a que hacerlo. Acababa de ser atacado, estaba mareado, vomit茅, no pod铆a respirar", ha insistido Rittenhouse, quien en el juicio estuvo insistiendo en la "amenaza" que supuso para su seguridad las dos personas que mat贸 y una tercera a la que hiri贸 en una pierna.

Rittenhouse tambi茅n ha criticado la labor de los fiscales durante el proceso judicial, a quienes les acus贸 de "mala conducta" no solo en su caso particular, sino tambi茅n en "otros muchos".

"Creo que es necesario que haya un cambio. Creo que hay mucha mala conducta por parte los fiscales, no solo en mi caso, sino en otros tambi茅n. Es incre铆ble ver cu谩nto puede un fiscal aprovecharse de cualquiera", ha acusado.

En la noche del 25 de agosto de 2020, Rittenhouse viaj贸 desde Antioch, en Illinois, hasta Kenosha, en Wisconsin, para, asegur贸, proteger la propiedad privada de los disturbios y saqueos en los que deriv贸 la protesta por el caso de Jacob Blake, un ciudadano afroamericano reducido con cuatro disparos por la espalda cuando un grupo de polic铆as respond铆a a una llamada por violencia dom茅stica.

Rittenhouse, armado con un rifle de asalto semiautom谩tico, se uni贸 a un grupo de pistoleros que se erigieron en protectores de las calles, una suerte de "aspirante a soldado", tal y como le definieron en el juicio. Tras ser increpado por uno de los manifestantes empez贸 una refriega que termin贸 con Rosenbaum muerto.

Huber, quien intent贸 detenerle golpe谩ndole con su monopat铆n, tambi茅n recibi贸 varios disparos que acabaron con su vida, al igual que Gaige Grosskreutz, quien result贸 herido. Por todo esto, fue acusado de cinco cargos, tres de ellos de homicidio y los otros dos contra la seguridad p煤blica al portar un arma de fuego.

Un jurado mayoritariamente formada por personas de raza blanca dio finalmente por v谩lida la teor铆a del abogado de Rittenhouse, quien bas贸 la estrategia en pintar un paisaje de caos y destrucci贸n en el que el joven, por entonces menor de edad, fue objetivo de las "amenazas" que campaban a su alrededor.