Kyle Tucker se une a Dodgers con un contrato de 240 millones para buscar el tricampeonato

LOS ÁNGELES (AP) — Con múltiples ofertas en la agencia libre, Kyle Tucker finalmente se dejó influenciar por la condición de campeones de los Dodgers de Los Ángeles.

"Es una gran decisión, así que todavía tienes que sopesar todo", afirmó. "Pero este equipo, esta ciudad y la base de fanáticos hacen que sea un poco más fácil tomar algunas decisiones. Eso es, en última instancia, lo que queríamos hacer: venir aquí, ser parte de eso e intentar ganar otra Serie Mundial".

Tucker firmó un contrato de 240 millones de dólares por cuatro años, eligiendo a los Dodgers, dos veces campeones defensores de la Serie Mundial, sobre los Mets de Nueva York y los Azulejos de Toronto, subcampeones de la Serie Mundial.

Puede rescindir el convenio después del segundo y tercer año.

"Obviamente, empezamos más bajo", bromeó Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers. "No significa que tenga que estar dos, tres, cuatro años aquí. Podría ser más tiempo que eso. Que él nos elija cuando tenía otras opciones a más largo plazo y otras a más corto plazo, creo que habla del crecimiento y progreso que hemos hecho para crear un lugar de destino".

El valor promedio anual de 60 millones de dólares de Tucker es el segundo más alto en la historia del béisbol, sin contar el dinero diferido, detrás de los 70 millones de Shohei Ohtani en su contrato de diez años con los Dodgers que se extiende hasta 2033.

"Realmente no había nadie que moviera nuestras probabilidades de la Serie Mundial para 2026 más que Kyle Tucker", dijo el gerente general Brandon Gomes.

La firma de Tucker reavivó las conversaciones sobre la propuesta de la gerencia de un tope salarial en el contrato colectivo después de que los Dodgers añadieron otra estrella a una de las nóminas más altas del deporte.

"No prestamos mucha atención a eso porque operamos dentro de las reglas y hacemos todo lo posible para ponernos en la mejor posición, tanto a corto como a largo plazo, y no estamos pensando en cosas más macro fuera de eso", expresó Friedman. "Se trata de cómo podemos ganar la mayor cantidad de juegos y ponernos en la mejor posición para ganar un campeonato en 2026 sin realmente comprometernos en el futuro y caer por el proverbial precipicio".

Tucker jugará en el jardín derecho y probablemente bateará segundo o tercero en la alineación, dijo el manager Dave Roberts. Ohtani, quien típicamente encabeza la alineación, estaba entrenando en el campo del Dodger Stadium antes de la conferencia de prensa de presentación de Tucker. El dominicano Teoscar Hernández se moverá de la derecha a la izquierda.

"Esta organización de arriba a abajo es de primera clase", comentó Tucker. "Será muy divertido competir con estos muchachos y competir por otro tricampeonato aquí con suerte".

Tucker se puso una camiseta de los Dodgers con el número 23 junto a Roberts y Gomes. Usó el número 30 durante la mayor parte de su carrera con los Astros de Houston y durante su única temporada con los Cachorros de Chicago el año pasado. Roberts lleva el número 30 en honor a la estrella de los Dodgers Maury Wills, su mentor.

Tucker dijo que eligió el 23 en honor a su ex compañero de equipo en los Astros, Michael Brantley, quien usó ese número antes de retirarse en 2022. Ganaron la Serie Mundial ese año, aunque Brantley estuvo fuera durante la postemporada.

