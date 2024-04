Kyle Walker, Ederson y Nathan Aké, bajas en el Manchester City a una semana de enfrentarse al Real Madrid

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó la bajas de los defensas Kyle Walker y Nathan Aké y el guardameta Ederson Moraes para el encuentro de la jornada 31 de la Premier League de este miércoles ante el Aston Villa, duelo para el que "quizá" sí participará el central John Stones, cuando resta una semana para la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

"No lo creo. John (Stones) quizá, los otros dos no", actualizó Guardiola en rueda de prensa sobre la situación de Walker y Ederson, que no estará ante el Aston Villa este miércoles y son duda para el duelo en el Bernabéu frente al Real Madrid para abrir el cruce de cuartos de final continentales.

El lateral y el portero se perdieron el empate (0-0) contra el Arsenal, que les deja a un punto de los 'gunners' y a tres del Liverpool. El partido en el Etihad dejó otro lesionado en los 'citizens', ya que Aké tuvo que ser sustituido por Rico Lewis a los 25 minutos, abandonando el césped cojeando.

"Nathan está lesionado. Espero que vuelva pronto. No sé exactamente cuándo. Seguro que en los próximos partidos no estará listo", anunció el técnico catalán, descartando al neerlandés para el importante duelo ante los madridistas en Champions, el próximo martes 9 de abril a las 21.00 horas.

Stones sí podría estar disponible para el partido en Chamartín, después de que cayera lesionado en el parón internacional, aunque parece que fue "menos de lo esperado". "Él (Stones) tiene que sentirse plenamente en forma. Ya veremos. Para hoy o quizá para los próximos partidos estará listo", dijo el entrenador a los medios, sobre un Stones que ya entró en la convocatoria ante el Arsenal, aunque fue suplente.