Kyle Walker pone fin a su carrera internacional con Inglaterra

El defensor inglés Kyle Walker, de 35 años, anunció este martes el final de su carrera internacional, en la que sumó 96 convocatorias y disputó cinco grandes torneos con la camiseta de los Three Lions, con la que fue subcampeón de Europa en 2021 y 2024.

"Estoy triste por tomar esta decisión, pero también muy orgulloso de lo que he logrado con Inglaterra", declaró en un comunicado el lateral derecho del Burnley, formado en el Sheffield United, que pasó por el Tottenham (2009-2017) y ganó múltiples títulos con el Manchester City (2017-2025).

"Representar a mi país en cinco grandes torneos, alcanzar las finales que disputamos y estar rodeado de esta selección de Inglaterra, en particular de los jugadores y los seleccionadores con los que he tenido el privilegio de trabajar, ha sido un inmenso honor. Pero hoy es el momento en que todo eso llega a su fin", escribió.

El veloz defensor debutó con Inglaterra a las órdenes de Fabio Capello, en noviembre de 2011 contra España en Wembley, cuando sustituyó a Scott Parker, su actual entrenador en el Burnley.

Walker fue uno de los hombres clave de Gareth Southgate (2016-2024), el seleccionador que devolvió a Inglaterra al primer plano.

Fue titular en las Eurocopas de 2021 y 2024, que terminaron con derrotas en la final ante Italia y España, respectivamente, y en los Mundiales de 2018 (caída en semifinales) y 2022 (eliminación en cuartos).

Participó en las dos primeras concentraciones del actual seleccionador, el alemán Thomas Tuchel, en marzo y junio de 2025, pero desde entonces no había vuelto a ser convocado.