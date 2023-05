Kyle Walker: "Queremos poner nuestros nombres en los libros de historia"

El defensa del Manchester City Kyle Walker ha asegurado que esperan poner sus nombres "en los libros de historia" ganando este miércoles al Real Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, y prevé "una gran batalla contra Vinícius".

"Hemos tenido momentos duros y momentos buenos. Esta es la guinda del pastel, si tenemos suerte pondremos nuestros nombres en los libros de historia", declar√≥ en rueda de prensa, recordando la final perdida en 2021. "Me hubiera gustado ganar al Chelsea. Este grupo de jugadores es lo suficientemente bueno, hemos superado muchas situaciones. Recuerdo que contra el Tottenham, pensamos que Ag√ľero hab√≠a marcado y est√°bamos clasificados", rememor√≥.

Además, insistió en que el de este miércoles "es un partido grande para el vestuario" y que esta es "una semana enorme para el club". "Nos encontramos en una buena situación comparado con hace un par de meses, sobre todo en Premier. Ir al Bernabéu y traernos un 1-1 al Etihad nos hace estar más que seguros de conseguir un buen resultado. Ojalá podamos hacerlo de nuevo", indicó.

"Al club le falta esto -la 'Champions'-, se lo debemos a los due√Īos por la cantidad de dinero que han invertido. Tenemos un rival dif√≠cil ma√Īana para llegar a la final. Es una final, puede pasar cualquier cosa. y Milan e Inter son clubes enormes, veremos ese partido y lo estudiaremos mucho, pero lo primero es llegar a la final", advirti√≥. "Hay una l√≠nea muy fina entre perder o ganar. Con este grupo, nada ha terminado. Brome√°bamos con Gundo -Gundogan- diciendo que se convierte en Zidane en los √ļltimos meses. Son ganadores natos", brome√≥.

En otro orden de cosas, el zaguero ingl√©s prev√© "una gran batalla contra Vin√≠cius". "Me lo tomo como cualquier otro partido, hay que mostrarle respeto, como con Mbapp√© en el Mundial. Estoy representando al City, la ambici√≥n del club es enorme. Si no puedo competir contra los mejores jugadores, no deber√≠a estar aqu√≠", se√Īal√≥.

"Es un muy buen jugador, hace lo que necesita su equipo para ganar partidos. No me meto en todo eso, si se mete conmigo no me molesta. He pasado por cosas más difíciles. Es un jugador 'top'", afirmó, antes de hablar de su abrazo con él tras el partido de ida. "Le dije que no me hiciese una 'bicicleta' porque me iba a convertir en 'meme'. Los boxeadores se pelean y se dan la mano después, es el nivel de respeto que se merecen", expuso.

Por √ļltimo, valor√≥ su etapa fuera del once. "Tengo que reaccionar de manera profesional, es mi entrenador, aunque haya cosas con las que no est√° de acuerdo. Le agradezco lo que ha hecho por m√≠, por el City, me ha cambiado la carrera. Por supuesto que duele, empiezas a dudar de ti mismo. Tienes que volver a lo b√°sico, en lo que eres bueno, y demostrar que est√° equivocado", concluy√≥.

Europa Press