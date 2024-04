Kylian Mbappé mete al Paris Saint-Germain en la final de la Copa de Francia

Un tanto del delantero francés Kylian Mbappé ha servido este miércoles al Paris Saint-Germain para ganar por 1-0 al Stade Rennais y además le ha dado la clasificación para la final de la Copa de Francia, donde se enfrentará al Olympique de Lyon el próximo 25 de mayo.

Disputada a partido único, esta segunda semifinal del torneo vio en el Parque de los Príncipes cómo el propio Mbappé fallaba un penalti en el minuto 37. Sin embargo, la estrella del PSG enmendó ese error tras marcar el único gol del duelo poco antes del descanso, a pase de Fabián Ruiz.

Así, el equipo parisino aún lucha por otro título nacional, uno que no conquista desde 2021. Pese a no haberla ganado en las últimas dos temporadas, el PSG ha sido el gran dominador de esta Copa de Francia durante la década más reciente; no en vano, obtuvo el trofeo en los cursos 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20 y 2020/21.