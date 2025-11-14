Kylian Mbappé será baja con Francia contra Azerbaiyán por "inflamación en tobillo"
Kylian Mbappé será baja con Francia, ya clasificada al Mundial 2026, en el partido en Azerbaiyán del domingo debido a molestias físicas, anunció el viernes...
- 1 minuto de lectura'
Kylian Mbappé será baja con Francia, ya clasificada al Mundial 2026, en el partido en Azerbaiyán del domingo debido a molestias físicas, anunció el viernes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).
El atacante del Real Madrid, autor de un doblete con su selección el jueves contra Ucrania (4-0), "todavía tiene molestias por una inflamación en el tobillo derecho y necesita someterse a pruebas, que realizará este día en Madrid", precisó la FFF.
Sus compañeros de selección volarán este viernes a Bakú, donde disputarán el domingo el último partido del grupo D de las eliminatorias europeas de clasificación al Mundial 2026, sin nada en juego.
Con dos goles y una asistencia, el capitán Mbappé lideró a los suyos el jueves en el Estadio de Francia y alcanzó los 55 goles en 94 partidos con los Bleues, a solo dos dianas del récord de goles de Olivier Giroud.
Su baja se une a la de su compatriota y compañero en el Real Madrid Eduardo Camavinga, que sufre molestias musculares en un muslo.
kn/ig/dam/pb
