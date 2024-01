Kyndryl ha presentado Kyndryl Workflow Orchestration, una solución para la digitalización del puesto de trabajo, impulsada por inteligencia artificial (IA) generativa, diseñada para ayudar a las organizaciones a automatizar, acelerar y agilizar sus procesos.

La nueva solución del proveedor de servicios de tecnología aprovecha herramientas como Microsoft Power Platform, y otras tecnologías de programación sin código ('low code/ no code') para mejorar la experiencia del puesto de trabajo en empresas que muchas veces se ven limitadas por los procesos de negocio heredados, que no se integran o no funcionan de manera coordinada.

Kyndryl Workflow Orchestration facilita la navegación y la realización de tareas a los empleados con una interfaz intuitiva, y optimiza los procesos complejos en diferentes departamentos, permitiendo integraciones.

Esta solución visibiliza y permite el seguimiento en tiempo real de las solicitudes; cuenta con controles de acceso, encriptación y registros de auditoría para asegurar la integridad de la información; y permite personalizar las aplicaciones para adaptarlas a las necesidades específicas de la empresa.

Kyndryl ha destacado en una nota de prensa que la solución utiliza IA Generativa y que, al tratarse de una solución automatizada y prescindir de intervención manual, se minimiza el riesgo de errores humanos. Kyndryl Workflow Orchestration, asimismo, es escalable y puede adaptarse a las demandas de carga de trabajo.

A nivel interno, el uso de esta solución ha permitido a Kyndryl reducir en un 65 por ciento el tiempo para implementar soluciones de orquestación de flujo de trabajo mediante el uso de flujos de trabajo prediseñados específicos.

También ha automatizado más de 850.000 solicitudes de servicios de TI a nivel mundial para su clientes, y en conjunto, ha logrado ahorrar a nivel anual 43 millones de minutos de tiempo de procesamiento.