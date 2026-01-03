Kyrgios admite haber sido "caótico" pero espera volver a disfrutar del tenis

El australiano Nick Kyrgios, subcampeón de Wimbledon en 2022 pero caído actualmente al puesto 671º del mundo por las lesiones, admitió el sábado que tuvo un comportamiento "caótico" en su carrera pero desea volver a disfrutar en una pista de tenis.

Kyrgios ganó el pasado domingo a la número 1 mundial Aryna Sabalenka en un partido de exhibición en Dubái y se dispone ahora a volver al circuito ATP en el torneo de Brisbane (Australia), que comienza el domingo.

"Quiero saltar a la pista y ofrecer un espectáculo bonito al público. Creo que es así como se me va a recordar: como un artista y como alguien que era un poco caótico", declaró el jugador de 30 años.

Después de tres años marcados por las lesiones, que le obligaron a disputar apenas seis partidos en el circuito ATP, Kyrgios declaró que se sentía en forma pero que no se había fijado ningún objetivo en el torneo de Brisbane, que le concedió una invitación.

En la primera ronda tendrá como adversario al estadounidense Aleksandar Kovacevic (60º).

"Después de todas las lesiones que he tenido en los últimos años y viendo cómo de rápido puedes perderlo todo, prefiero vivir día a día", declaró este exnúmero 13 del mundo.

"No sé si soy un jugador que todavía necesita demostrar algo. Simplemente quiero pasar esta prueba y quedarme satisfecho con mi rendimiento", indicó.

"No tengo un objetivo concreto. Me da igual mi ranking o los títulos que pueda ganar", aseveró.