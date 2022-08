Kyrgios, ahora consistente, llega a final en Washington

WASHINGTON (AP) — Nick Kyrgios encontró la constancia de la que había carecido y se instaló en su segunda final consecutiva, algo que jamás había logrado en su carrera.

El polémico australiano doblegó el sábado 7-6 (4) 6-3 a Mikael Ymer para colocarse en el encuentro por el título del Abierto de Washington.

Kyrgios, quien fue finalista en Wimbledon y cayó ante Novak Djokovic, se ha adaptado bien a las condiciones cálidas y húmedas en este certamen de preparación para el Abierto de Estados Unidos.

Ganó un inusitado intercambio de 24 tiros cuando Ymer estaba al servicio, para tomar una ventaja de 5-4 en el desempate del primer set. De ahí en adelante, aprovechó su saque para llevarse la manga.

En el segundo parcial, Kyrgios logró el único quiebre del partido, con media volea cruzada para tomar la ventaja por 5-3.

El australiano de 27 años se ubica en el 63er puesto del ranking pero podría trepar al 37mo si gana el título este domingo. Kyrgios se coronó en Washington en 2019, el más reciente de sus seis títulos en la ATP.

Andrey Rublev, el primer preclasificado, se medía con Yoshihito Nishioka más tarde, en la otra semifinal.

En la rama femenina, Kaia Kanepi se colocó a una victoria de lo que sería su primer título en nueve años, tras doblegar 6-3, 6-1 a Daria Saville.

Kanepi, estonia de 37 años que acumula cuatro cetros de la WTA, consiguió el último en 2013, en Bruselas.

Este año ha resurgido, al anclar en los cuartos de final del Abierto de Australia. Considera que una mayor sensatez en la definición de su calendario le ha permitido mantener una buena forma.

“Fue asombroso en realidad para mí. Nunca pensé en llegar a cuartos en Australia. Pensaba que ése no era mi lugar” dio Kanepi, quien previamente se ha colocado en la ronda de las ocho mejores en otros tres majors. “Pero jugué realmente bien y luego seguí haciéndolo. En realidad, no me presioné para lograr algo especial”.

La foja de Kanepi en este año es de 19-10, su mayor número de triunfos desde 2013. Se ubica en el 37mo sitio del ranking.

Prevé disputar dos torneos más sobre canchas duras antes del Abierto de Estados Unidos, que comienza el 29 de agosto.

En la final, Kanepi enfrentará a Liudmila Samsonova, 60ma del escalafón, quien aplastó 6-1, 6-1 a Xiyun Wang. Samsonova, de 23 años, busca su segundo trofeo en individuales dentro de la WTA.

Ganó un certamen sobre cancha dura en New Haven, Connecticut, en 2017.