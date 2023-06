Kyrgios está "supermotivado" por regresar en Stuttgart con vistas a Wimbledon

Nick Kyrgios declaró estar "supermotivado" por retomar la raqueta durante el torneo de Stuttgart después de una operación de rodilla, con vistas a prepararse para Wimbledon, donde alcanzó la final la pasada temporada.

Cabeza de serie N.8 en el torneo sobre hierba de Stuttgart, el australiano no ha disputado ningún partido en el circuito desde octubre, en Tokio, pero sí participó en un partido de exhibición muy lucrativo en Arabia Saudita el pasado mes de diciembre.

El jugador de 28 años se vio obligado a retirarse antes de su primer partido del Abierto de Australia en enero, antes de ser operado.

"La temporada sobre hierba es la mejor parte del año", declaró Kyrgios, finalista contra Novak Djokovic en Wimbledon la temporada pasada.

"Este año ha sido difícil para mí, porque me he recuperado de una operación de rodilla. No era complicada, pero pasé por una operación bastante seria. Me hicieron falta cinco meses para volver a jugar y a moverme", destacó.

En 2022, Kyrgios alcanzó las semifinales en Stuttgart, donde cayó derrotado contra Andy Murray. Este año, se enfrentará en primera ronda al chino Wu Yibing, número 54 del ranking ATP.

"Vuelvo a un torneo en el que tuve buenos resultados en el pasado", declaró Kyrgios, número 26 del mundo, que añade tener "ganas de practicar el deporte por el que he trabajado tan duro".

Si bien ha echado de menos la competición, Kyrgios se alegra de haber pasado medio año con su familia, definiendo la experiencia de "increíble". "El tenis es un deporte en el que viajamos mucho durante todo el año, por eso es importante estar en casa", añade.

Incluso alejado del circuito, Kyrgios no ha atravesado un año libre de incidentes. Su retirada de Roland Garros se debe más a un corte en el pie, sufrido cuando un hombre con un arma trató de robar su coche, como informó su agente, que a su operación de rodilla.

Según los documentos judiciales citados por la cadena nacional australiana ABC, un hombre habría apuntado con un arma a la madre de Kyrgios antes de robar su Tesla, cerca de su domicilio en Canberra.

Antes de este incidente, Kyrgios se declaró culpable en febrero de haber agredido a una exnovia. Logró evitar la condena por un suceso que el magistrado calificó de "acto aislado de estupidez".

