Kyrgios pide cancelación del Abierto de Australia y carga contra Roland Garros:"Es la mayor basura que he visto"

El tenista australiano Nick Kyrgios considera que el Abierto de Australia, previsto para entre el 17 y el 30 de enero de 2022, debería cancelarse debido a los requisitos de vacunación contra el coronavirus, y ha pedido la supresión de Roland Garros del calendario por ser "la mayor basura" de entre los torneos de la ATP.

"No creo que el Abierto de Australia deba seguir adelante solo por la gente de Melbourne. Hay que enviar un mensaje. ¿Cuánto tiempo estuvo -Melbourne- confinado? ¿275 días o algo así?", declaró el exnúmero 13 del mundo en su podcast 'No Boundaries'.

El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, ha rehusado en varias ocasiones desvelar si se ha vacunado contra la COVID-19; con los requisitos de vacunación obligatoria para los deportistas en el estado de Victoria, el balcánico podría quedarse sin defender su título de 2021 en caso de que no haya recibido el pinchazo.

El Abierto de Australia de 2021 se celebró en febrero, en lugar de en su tradicional ubicación de enero, sin aficionados en las gradas durante la mayor parte del torneo después de que Melbourne quedase confinado por el aumento de casos de COVID-19. Djokovic fue uno de los tenistas que criticaron las estrictas medidas de cuarentena.

Además, Kyrgios asegura que obligar a los tenistas a vacunarse es "moralmente incorrecto", e hizo un paralelismo con lo ocurrido con Kyrie Irving, aislado de los Brooklyn Nets tras su negativa a ser vacunado. ""Kyrie, Novak... Estos chicos han dado mucho, se han sacrificado. Son deportistas globales a quienes millones de personas admiran. Creo que es moralmente incorrecto obligar a alguien a vacunarse", subrayó.

"Estoy doblemente vacunado, pero no creo que sea correcto obligar a nadie a vacunarse y decir 'no puedes venir a jugar aquí porque no estás vacunado'. Hay otras soluciones, como hacerse test todos los días. En Estados Unidos tienen pruebas rápidas, y llegarán a Australia. Tiene una tasa de éxito del 85%, esperas 15 minutos y luego puedes jugar", continuó.

En otro orden de cosas, el tenista oceánico reconoce que Australia es su 'Grand Slam' "favorito", y no dudó en criticar a Roland Garros. "Simplemente deberían eliminarlo del calendario por completo, es el peor. Es la basura más grande que he visto en mi vida, el peor 'Grand Slam' de todos los tiempos", expresó.

Por último, se rindió al suizo Roger Federer, el tenista "más influyente que jamás haya existido". "Su juego es copiado por otros tenistas como Dimitrov. ¡Amigo, encuentra tu propio estilo! Nadie juega realmente como Novak porque todo el mundo admira y sigue a Federer. A veces lo he imitado. Aunque Djokovic logre ganar más 'Grand Slams', Federer seguirá siendo el mejor", expuso.

"Para mí, Federer es el Michael Jordan del tenis. Lo que ha logrado en este deporte y la forma en la que influye sobre los niños es única. De los tres grandes, creo que es a Federer a quien más admiran los niños. En general, es el que más ha cambiado de deporte. Su retirada perjudicará mucho al tenis en términos económicos por todo lo que motiva su participación en los grandes torneos. Sin Federer no habría Djokovic ni Nadal. Son lo que son gracias a Roger y a su afán por intentar ganarle", concluyó.