Kyrgios termina con la aventura de Garín en los cuartos de Wimbledon

El tenista australiano Nick Kyrgios, 40º del mundo, se clasificó el miércoles en Wimbledon para su primera semifinal de un Grand Slam al imponerse al chileno Cristian Garín (43º) por 6-4, 6-3 y 7-6 (7/5).

A sus 27 años, Kyrgios, conocido por su fuerte temperamento, buscará el viernes la final de un torneo donde fue cuartofinalista en 2014, en su primera participación. Su rival entonces será el español Rafael Nadal (4º), que venció este miércoles en cinco sets al estadounidense Taylor Fritz (14º).

"No habría imaginado nunca estar en semifinales en un torneo del Grand slam. Pensaba haber dejado pasar ese tren", admitió el australiano.

"Garín es muy buen jugador. Tuve suerte en varias bolas de break (...) Voy a prepararme para el próximo partido", prometió.

Garín jugaba la quinta ronda de un Grand Slam por primera vez y se convirtió en el primer jugador chileno en disputar los cuartos de Wimbledon desde que lo hiciera Fernando González en 2009.

"Ha sido un partido difícil. Él sirvió bastante bien. Creo que jugamos a un alto nivel y en el tercer set estuve cerca, él sacó de manera increíble entonces. Él ha sabido aprovechar las oportunidades y eso marcó la diferencia", analizó Garín.

"De todos modos, estoy muy contento con mi forma de jugar. Este semana he competido, he jugado buens partidos, también largos. He aprendido mucho en este Wimbledon", aseveró el tenista chileno tras su aventura en el All England Club.

- Sin entrenador -

Para preparar su partido de semifinales del viernes, Kyrgios se mantiene fiel a su costumbre y no tendrá un entrenador con el que ultimar la puesta a punto.

"No tengo entrenador porque no querría poner ese peso sobre los hombros de cualquiera. Nadie conoce tan bien mi tenis como yo mismo", explicó.

Kyrgios se convierte así en el primer australiano en acceder a las semifinales de Wimbledon desde que lo lograra Lleyton Hewitt en 2005.

Es también el jugador peor clasificado en el ranking ATP en conseguirlo desde la edición 2008, cuando Marat Safin (entonces 75º del mundo) y Rainer Schuettler (94º) lograron entrar en semifinales.

El partido de cuartos de este miércoles no había comenzado bien para Kyrgios, que vio cómo Garín ganada los nueve primeros puntos del primer set y se ponía 2-0 y 15/0 arriba.

Pero poco a poco el australiano fue reaccionando. Rompió el saque del chileno para ponerse 3-3 y, tras un nuevo 'break', se llevó el primer set por 6-4.

En el segundo, Kyrgios quebró el saque de Garín para distanciarse 3-1 y puso seguir controlando la situación.

El tercer set fue más equilibrado y cada jugador mantuvo su saque, hasta que Kyrgios cerró el partido apuntándose el 'tie break'.

