Kyrgios "valora al fin dónde está", dice su madre

El australiano Nick Kyrgios, clasificado de oficio a la final de Wimbledon luego de la baja de Rafael Nadal, "valora al fin dónde está" y disfruta de la vida, declaró su madre, que afirma haber percibido un gran cambio en su hijo este año.

El australiano de 27 años disputará el partido más importante de su carrera luego de que el español Rafa Nadal se retirase antes de la semifinal debido a una lesión abdominal.

Kyrgios se enfrentará al ganador del partido entre Novak Djokovic y Cameron Norrie, en su primera final de Grand Slam, un éxito remarcable luego de haber reconocido este año que tuvo pensamientos suicidas, que abusó de las drogas y que se autolesionó durante una época oscura de su vida en 2019.

Kyrgios achacó su depresión a la presión en los torneos de tenis, lejos de su familia.

Pero su madre Norlaila, de Malasia y conocida como Nill, declaró este viernes en el Sydney Morning Herald que su hijo comenzaba al fin a divertirse, junto a su novia Costeen Hatzi.

"Él valora al fin dónde se encuentra, es lo mejor en relación a todo esto", declaró.

"Antes era difícil para nosotros que hiciese cualquier cosa. Él estaba feliz sentado en su habitación y jugando a videojuegos todo el tiempo", explicó.

"En Pekín, queríamos que pasease con nosotros por la Gran Muralla de China. ¿Quién no lo haría? Pero Nick no iba, estaba contento estado sentado en su habitación, eso me preocupaba", añadió.

"Recuerdo que en Canadá dijimos: 'vamos a las cataratas del Niágara'. Tampoco fue. Nick no quería hacer esas cosas. ¡Wow! Qué diferencia ahora", prosiguió.

