Kyrgios vs Sabalenka "no es lo mismo" que la Batalla de los Sexos de 1973, dice BJK

El partido de exhibición entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y el australiano Nick Kyrgios, programado para finales de diciembre en Dubái, no es comparable con la célebre Batalla de los Sexos que enfrentó en 1973 a Bobby Riggs con Billie Jean King, juzgó esta última este jueves.

"El único punto en común", dijo BJK en una entrevista con LA NACION, el difusor del encuentro Kyrgios-Sabalenka, "es que uno de los jugadores es un hombre y la otra una mujer".

"Por lo demás", la leyenda estadounidense del tenis, hoy de 82 años, no ve ninguna similitud entre ambos partidos, aunque los promotores del duelo del 28 de diciembre en Dubái también lo hayan bautizado La Batalla de los Sexos.

Billie Jean King ganó el encuentro de 1973 por 6-4, 6-3, 6-3 ante más de 30.000 espectadores y decenas de millones de telespectadores.

"Nuestro partido tenía como objetivo el cambio social (...) no es el caso" del enfrentamiento entre Kyrgios, exnúmero trece del mundo, y Sabalenka, número uno del ranking de la WTA, insistió la extenista.

BJK consideró que el circuito femenino está ahora bien establecido y las dotaciones financieras destinadas a las mujeres han aumentado considerablemente desde la década de 1970.

"Espero que sea un gran partido y, por supuesto, espero que Sabalenka gane, pero simplemente no es lo mismo", enfatizó.

"En 1973 sabía que tenía que vencerlo (a Riggs) en nombre del cambio social, tenía muchas razones para ganar. Fue un partido muy político", apuntó.

Las reglas del choque en la ciudad emiratí también serán diferentes, ya que la mitad de pista de Sabalenka tendrá una superficie un 9% menor que la de Kyrgios, cada jugador solo tendrá derecho a un saque y el partido se jugará al mejor de tres sets.

"A Bobby lo enfrenté al mejor de cinco sets, en una pista normal", comparó Billie Jean King. "Le dije: 'mira, o te enfrento en condiciones normales o no te enfrento', y a Bobby le encantó".

Otra gran diferencia: la estadounidense tenía 29 años y Riggs, 55, en el momento de la Batalla de los Sexos, mientras que Sabalenka, de 27, y Kyrgios, de 30, son ambos jugadores aún en actividad.

El australiano, sin embargo, ha disputado muy pocos partidos oficiales desde 2022, el año en que alcanzó la final de Wimbledon.