L. A. Blade Será el Anfitrión un Foro de la Comunidad de MPX (bilingüe), Jueves 22 de Septiembre, East L.A, Dice AHF

Los casos de viruela del mono aumentaron en el condado de Los Ángeles más de 10 veces en los 2 meses desde que el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles. El Los Ángeles Blade, AIDS Healthcare Foundation y la ciudad de West Hollywood presentaron un ayuntamiento comunitario para alertar a los residentes sobre la amenaza emergente.

Desde entonces, han surgido una gran cantidad de problemas, pero ninguno más urgente que el hecho de que las comunidades minoritarias, personas negras y LGBTQ+ latinx han soportado la peor parte de otra emergencia de salud pública, repitiendo un patrón que se ha visto anteriormente en el VIH/SIDA y el pandemias de COVID-19. De los más de 1900 casos de viruela del mono del condado de Los Ángeles, más del 52 por ciento han sido entre hombres latinos que tienen relaciones sexuales con hombres.

A fines de julio, el CDC, en colaboración con los funcionarios de salud locales y estatales, identificaron a 180 000 personas en riesgo en el condado de Los Ángeles e idearon un plan para que las vacunas estén disponibles. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH, por sus siglas en inglés) inicialmente pudo vacunar en las clínicas operadas por el condado y, una vez que se abasteció adecuadamente, pudo contratar recursos comunitarios adicionales y fundaciones y proveedores de atención médica privados. Según el tablero de control de viruela del mono del LACDPH, hasta el 14 de septiembre, se han administrado 52,137 primeras dosis, una cifra que equivale al 29 por ciento de la población en riesgo identificada por los CDC.

El Blade, junto con más de una docena de socios comunitarios, está organizando un ayuntamiento especial comunitario de la viruela del mono urgente y oportuno para responder preguntas y brindar información médica y necesaria por parte de un panel de expertos el jueves 22 de septiembre de 6 p. m. a 8:30 p. m. (PT), en el campus de East Los Angeles Community College y simultáneamente a través de una variedad de plataformas de redes sociales..

Este ayuntamiento es una oportunidad muy necesaria para crear una nueva urgencia sobre la necesidad de vacunarse, un enfoque unificado para la contención y debates más directos sobre la prevención. Los panelistas incluyen expertos médicos, médicos muy respetados por el LACDPH y miembros respetados de la comunidad LGBTQ+ y agencias locales relacionadas con la atención médica que brindan atención médica a la comunidad.

El editor de el Los Ángeles Blade, Troy Masters, dice que “la epidemia de viruela del mono no ha terminado y tenemos mucho trabajo por hacer para garantizar que nuestras comunidades afectadas tomen medidas para prevenir la transmisión y adoptar la vacunación. Este ayuntamiento ayudará a centrar la atención en la transmisión y las necesidades únicas de la comunidad latina(x) para garantizar que los mensajes de prevención y vacunación lleguen con éxito a todos los segmentos de nuestra comunidad en riesgo”.

“Es fundamental que continuemos proveyendo sesiones informativas de la viruela del mono en varios lenguajes 一 esto es especialmente importante en la comunidad Latina, ya que los residentes Latinos tienen el mayor número de casos que cualquier otra comunidad en el Condado de Los Ángeles. Aún hay mucha información errónea sobre la viruela del mono y estoy comprometida a hacer todo lo posible por proteger a nuestros residentes de toda discriminacion y estigma que este virus traiga,” dijo la Supervisora del Primer Distrito del Condado de Los Ángeles Hilda L. Solis.

QUÉ: Ayuntamiento latino de la viruela del mono - Monterey Park, CA

CUÁNDO: jueves 22 de Septiembre de 2022 de 6:00 p.m. a 8:30 p.m. (hora del Pacífico)

DÓNDE: East LA Community College (Salón de usos múltiples F5)

1301 Avenida César Chávez, Monterey Park, CA 91754

Estacionamiento gratuito: p3 es la estructura de estacionamiento para este evento y está ubicado en avenida cesar chavez en schoolside street

QUIÉN: Los panelistas incluyen expertos en salud pública, médicos, expertos en prevención, proveedores de atención médica enfocados en el este de Los Ángeles, representantes de clínicas comunitarias LGBTQ+ y activistas comunitarios, entre otros. Están:

El Los Angeles Blade se ha asociado con más de una docena de grupos sin fines de lucro de la comunidad local, LGBTQ y VIH/SIDA para organizar el Ayuntamiento especial: AIDS Healthcare Foundation, California Community Foundation, St. John’s Community Health, ViaCare, Bienestar, LA County Supervisor Hilda Solis, Los Angeles Community Colleges District, East Los Angeles Community College, Wall La Memorias, Latino Coalition for a Healthy California, JYNNEOS (the preventive vaccine from Bavarian Nordic ), California Libraries, Ariadne Getty Foundation, Equality California, APLA, Grindr, TransLatin@ Coalition, APAIT, Latino Equality Alliance, In The Meantime Men's Group, Los Angeles Times, Telemundo 52, Adalante Magazine, están entre los patrocinadores.

Acerca de Los Ángeles Blade

Los Angeles Blade es el medio de comunicación LGBTQ+ más grande de Los Ángeles y el sitio web de periódicos LGBTQ+ más visitado del país. El periódico es una publicación asociada de Washington Blade (D.C.) y es el único medio de comunicación LGBTQ+ miembro del Cuerpo de Prensa de la Casa Blanca. Troy Masters es publisher de Los Angeles Blade y Brody Levesque es editor.

Acerca del Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles (ELAC)

ELAC es un colegio comunitario público en Monterey Park, California, un suburbio de Los Ángeles. Es parte del Sistema de Colegios Comunitarios de California y miembro del Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles. Con catorce comunidades que comprenden su área de servicio principal y una inscripción de 35,403 estudiantes, ELAC tiene el campus estudiantil más grande por inscripción en el estado de California a partir de 2018. Estaba ubicado en el noreste del Este de Los Ángeles antes de que esa parte del Este de Los Ángeles no incorporado fuera anexado por Monterey Park a principios de la década de 1970. La universidad utiliza un año académico basado en semestres. El título más alto que se ofrece en East Los Angeles College es un título de asociado. ELAC ofrece certificados sin título en 27 campos diferentes.

Como evento presencial en interiores, se recomienda encarecidamente el uso de máscaras. ELAC sigue las pautas establecidas por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, las cuales se recomiendan encarecidamente las máscaras en interiores o en entornos al aire libre llenos de gente para personas con alto riesgo de enfermedad grave, o que viven con alguien que está en alto riesgo. Se deben usar máscaras que brinden la mejor protección contra COVID-19. Los ejemplos incluyen un respirador bien ajustado (p. ej., N95, KN95) o una máscara doble (una máscara de tela bien ajustada sobre una máscara médica).

El evento está abierto a la prensa y al público, pero debe registrarse aquí para asistir:

Página de EventBrite aquí.

