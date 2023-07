La 17ª edición de Bilbao BBK Live agota bonos y entradas de día para el sábado y solo hay disponibles para este viernes

Tras triunfos ayer de Florence Welch y Chemical Brothers, este viernes llegan Pavement, Duki, Phoenix, Róisín Murphy y Albany, entre otros

BILBAO, 7 Jul. 2023 (Europa Press) -

La 17ª edición del festival Bilbao BBK Live ha agotado tanto los bonos como las entradas sueltas del sábado y solo quedan disponibles tickets para este viernes, segundo día del certamen. Esta jornada ofrece como principales alicientes la vuelta de los ídolos del indie, Pavement, el rap del argentino Duki, el indie pop sintetizado de los franceses Phoenix, el R&B bailable de Róisín Murphy, exlíder de Moloko, y los sonidos urbanos de la joven figura del trap español Albany.

En una nota, la promotora del festival, Last Tour, ha informado de que las entradas disponibles para este viernes están a la venta a través de las webs oficiales. La cita cuenta con un total de 12 escenarios repartidos por la ciudad, de los que siete están en las campas del monte Kobetas.

La jornada de este viernes, en su escenario principal Nagusia, la abrirá la artista urbana Albany (Alba Casas) a las 18.25 horas, figura emergente del trap español; a la que seguirá el rapero argentino Duki (20.10 horas) y uno de los principales cabezas de cartel de esta edición, el grupo indie estadounidense Pavement (22.45 horas).

La icónica formación que simbolizó el indie alternativo en la década de los 90 dejó cinco influyentes discos hasta su disolución en 2000. La banda que lideran los guitarristas Stephen Malkmus y Scott Kannberg y el bajista Mark Ibold debutó en Slanted and Enchanted (1992).

Tras una primera reunión en 2010, la banda anunció en 2020 su vuelta a los escenarios por el 30 aniversario de su fundación. Sin embargo, la pandemia truncó sus planes de regreso y la gira prevista, agenda que retomaron el año pasado con su vuelta a la actividad por escenarios de festivales de todo el mundo.

Cerrarán en este escenario una nueva propuesta procedente de Francia, que cuenta con una nutrida presencia en esta edición, como es el caso del dúo galo The Blaze (01.35 horas) proyecto que fusiona, electrónica, dances emparentados con el rave y el trance y liderado por los primos Guillaume y Jonathan Alric.

Además de por su música, empleada con frecuencia en publicidad, este dúo es conocido por sus producciones cinematográficas y por sus narrativos videoclips.

El cartel de la jornada también incluye en el segundo escenario principal una ecléctica propuesta sonora que va del synth pop indie de los igulamente franceses Phoenix, al R&B de Róisín Murphy, ex de Moloko, el techno británico de Daniel Avery, el rock de los madrileños Morgan y hasta el blues del desierto de la banda tuareg Tinariwen.

Este segundo escenario principal será inaugurado este viernes por el grupo vasco Rüdiger a las 17.40 horas, proyecto paralelo de Felix Buff, batería del grupo rockero euskaldun Willis Drummond, con su propuesta de indie y psicodelia.

Le seguirán los madrileños Morgan (19.15), grupo hispano de rock e influencias americanas que lidera la pianista Carolina de Juan, Nina, colaboradora de Quique González, y el proyecto de la artista multidisciplinar irlandesa Róisín Murphy (21.20 horas), exintegrante de Moloko.

Cerrarán la noche en este espacio los ya asiduos al festival, los también galos Phoenix, a las 00.10 horas, con su indie pop y liderados por Thomas Mars, y Jamie XX, proyecto en solitario del batería de The XX, a partir de las 3.00.

El resto de propuestas se reparten por el conjunto de escenarios y entre las propuestas destacan las de Fresones Rebeldes, en el escenario gratuito del Arenal a las 14.00 horas, el reggaeton aflamencado de La Plazuela, y el trap del artista urbano Ben Yart, intérprete navarro que inició su carrera en el grupo Chill Mafia.

Jornada inaugural

El pistoletazo de salida de los 12 escenarios habilitados este año, lo dio en el ciclo Bereziak, situado en plena Gran Vía de Bilbao, la catalana de raíces andaluzas Queralt Lahoz a mediodía, quien ha sorprendido a visitantes, pasenantes y curiosos que transitaban por el centro de la ciudad.

La nota que deslució la velada fue la tormenta que descargó durante la actuación de los franceses M83 que lideran los multiinstrumentistas Nicolas Fromageau y Anthony Gonzalez.

La jornada inaugural de este jueves vivió sus primeros momentos culminantes con las actuaciones de la ex de OT, Amaia; y de los británicos Florence + The Machine, una de las actuaciones más esperadas del festival, que ha superado todas las expectativas con su vocalista Florence Welch al frente, que en el escenario principal Nagusia ha repasado los hitos de la formación, con himnos como Shake It Out, Never Let Me Go o Free.

Tras ella, ha llegado la música electrónica de los veteranos The Chemical Brothers, que, tal y como han explicado desde Last Tour, "han hecho honor a su legado ofreciendo un show espectacular tanto sonoro como visual, y han atrapado a Kobetamendi en un huracán de fuertes sintetizadores, guitarras psicodélicas y luces de neón".

Sábado

El festival cerrará sus puertas este sábado con un cartel que cuenta como principales reclamos a los británicos Artic Monkeys y pone el foco en su programa en la combinación de fórmulas electrónicas europeas y propuestas procedentes del Reino Unido.

Junto a los citados Artic Monkeys regresan al festival Idles, formación que plantea todos los subgéneros actuales en torno al punk y el hardcore y liderados por su 'frontman' Joe Talbot.

También británicas son la formación femenina emergente en el underground británico Last Dinner Party, así como el dúo londinense de electrónica Leftfield.

Además del también dúo de música electrónica, los noruegos Röyksopp, actuará este sábado el cantante estadounidense Michael Alden Hadreas con su proyecto Perfume Genius. La representación hispana estará encabezada por los catalanes Love of Lesbian y el dúo Cala Vento y los murcianos Ardé Bogotá.

A la espera de las cifras oficiales que se darán a conocer este domingo, la promotora Last Tour espera repetir la afluencia de espectadores del año pasado, cuando acudieron en torno a 1150.000 personas a sus tres jornadas, 3.000 más que en 2019, última prepandemia.

El CEO de la promotora, Alfonso Santiago, apuntó durante la presentación de la cita que el presupuesto del festival ronda los 10 millones de euros.

