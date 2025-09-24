La 2 estrenará este fin de semana la serie documental *Esto es España*, coproducida por Turespaña

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La 2 estrenará este fin de semana 'Esto es España', una nueva serie documental que hará un recorrido por 13 comunidades autónomas de España, presentada y dirigida por el creador de contenido de viajes Enrique Alex, y coproducida por RTVE y Turespaña, según un comunicado. La serie, de 13 episodios que tendrá emisión doble los fines de semana, sábado y domingo, a las 18:20 horas, tendrá como uno de sus objetivos el reflejar la estrategia de desestacionalización y diversificación hacia un cambio de modelo turístico más responsable y sostenible. Su contenido abarcará, por ejemplo, desde la apuesta por la preservación de la naturaleza volcánica en Lanzarote, los pueblos resilientes de Teruel y Cuenca, el silencio del Camí de Cavalls de Menorca, pasando por el antiguo centro del mundo en Córdoba o la innovación rural entre montañas y mares de Galicia y Asturias. Además, también habrá presencia de "la multiculturalidad de Madrid, la historia monumental de Cáceres, el turismo activo de la Comunidad Valenciana, la apuesta por ciudades verdes en el País Vasco o la magia natural de Navarra". Anteriormente, la serie documental ya se estrenó en el pasado mes de abril con la proyección de la serie en el Canal Internacional de TVE, para sus emisiones en Europa, América y Asia.