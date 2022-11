La abogada Natasa Pirc Musar, favorita a la victoria en la segunda ronda de las presidenciales de Eslovenia

La abogada Natasa Pirc Musar parte como favorita a la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en Eslovenia bajo la promesa de defender el Estado de derecho frente a Anze Logar, antiguo aliado del que fuera primer ministro derechista Janez Jansa y ex ministro de Exteriores, quien ha visto cómo sus opciones han disminuido sustancialmente desde la primera vuelta.

Pirc Musar, quien tambi√©n se desempe√Ī√≥ como jefa del organismo de control de la Informaci√≥n de Eslovenia y ha abogado por los derechos LGBTQ, lidera las encuestas con un 51,7 por ciento de apoyo seg√ļn un sondeo de Mediana publicada por el peri√≥dico 'Delo' el jueves y recogido por Bloomberg.

Logar, ganador de la primera ronda, se ha quedado atrás con un 44,6 por ciento, una brecha que le será difícil superar a menos que la participación sea inusualmente baja. El frente unido de la oposición, que ha volcado todo su apoyo en Musar, ha provocado en parte su desplome en las encuestas.

En su pr√°ctica legal, Pirc Musar, de 54 a√Īos, ha trabajado para la ex primera dama estadounidense Melania Trump, nacida en Eslovenia y con ciudadan√≠a all√≠, cuando demand√≥ a un tabloide en un caso de difamaci√≥n que se resolvi√≥ por un montante no revelado. La candidata presidencial tambi√©n form√≥ parte del equipo contratado para proteger los intereses legales y de marca registrada de la ex primera dama.

Una victoria extender√≠a la cadena ininterrumpida de victorias presidenciales de candidatos de izquierda que se remonta a la formaci√≥n del estado balc√°nico en 1991. Tambi√©n podr√≠a reforzar al primer ministro Robert Golob, quien asumi√≥ el poder despu√©s de las elecciones generales de este a√Īo con la promesa de revertir los cambios radicales por Jansa, quien otorg√≥ a sus aliados una mayor influencia en los tribunales y los medios estatales.

Si bien el presidente es comandante en jefe del Ej√©rcito y propone jueces constitucionales, gobernadores de bancos centrales y diplom√°ticos de alto rango, el papel es en gran parte ceremonial. La mayor√≠a de las decisiones son tomadas en √ļltima instancia por el primer ministro y su gabinete y aprobadas por el Parlamento.

Europa Press