La Academia de Bellas Artes de San Fernando entrega su Medalla de Honor 2025 a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (LA NACION) - La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF) ha otorgado su Medalla de Honor 2025 a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) por su amplia actividad científica y cultural, así como su rico patrimonio relacionado con la acuñación de monedas. En el acto de entrega, que ha tenido lugar este martes, la presidenta directora-general de la FNMT, Isabel Valldecabres, ha recibido el galardón de manos del director de la Academia, Tomás Marco. La propuesta para este reconocimiento fue presentada por el escultor Juan Bordes, el pintor Hernán Cortés y el profesor José María Luzón. En esta propuesta se resaltaba el papel fundamental que ha tenido la entidad en la evolución tecnológica del arte gráfico y en la formación de profesionales cualificados, donde destaca su Escuela de Grabado y Diseño Gráfico. El académico José María Luzón Nogué ha pronunciado la 'laudatio', exponiendo los motivos por los que se presentó la candidatura de la FNMT-RCM para la concesión de esta medalla. Luzón ha destacado especialmente la historia y actividad de la FNMT-RCM, paralela a la de la Academia, fundamentalmente en el ámbito del grabado, reconociendo asimismo la destacada colección que alberga el Museo Casa de la Moneda. "La vocación de excelencia a lo largo de su historia, el compromiso ineludible de conservación de su importante patrimonio, el fomento de la docencia y la extensa oferta cultural de conciertos, conferencias, talleres, exposiciones, etc. son testimonios elocuentes de la aportación a la sociedad de la FNMT-RCM", ha señalado Luzón. Por su parte, Isabel Valldecabres ha recibido la distinción en nombre de la entidad con enorme gratitud y ha destacado que "la cultura es una forma de esperanza activa y una forma de verdad". "Desde nuestras acuñaciones, estampaciones, artes gráficas y custodias patrimoniales, la Real Casa de la Moneda ha apostado siempre por la verdad de la forma, la dignidad del oficio y la emoción silenciosa de lo bien hecho", ha afirmado Valldecabres.