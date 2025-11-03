La Academia de Cine y AECID impulsan un proyecto itinerante de proyecciones de cine español por EE. UU., Croacia o Chile

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - La Academia de Cine y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han puesto en marcha un ciclo internacional de proyecciones de cine español, que propiciará que títulos ganadores en alguna de las categorías de la 39 edición de los Premios Goya se proyecten en ciudades de Estados Unidos, Croacia, Chile, Colombia, Japón y Canadá. Los largometrajes 'El 47', 'La infiltrada', 'Segundo premio', 'La habitación de al lado', 'La virgen roja', 'Mariposas negras', 'Casa en flames', 'Marco' y 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', junto a los cortometrajes 'La gran obra', 'Semillas de Kivu' y 'Cafuné', son los protagonistas de esta primera edición. Estos títulos viajarán desde octubre de 2025 a febrero de 2026, por Estados Unidos (Washington y Dallas), Croacia (Zagreb), Chile (Santiago), Colombia (Bogotá), Japón (Okinawa, Saga y Yamaguchi) y Canadá (ciudad por definir), hasta completar casi 40 proyecciones. A estos lugares se añadirán nuevas ciudades y pases en los próximos meses. Según informa la Academia de Cine, con el objetivo de fomentar la internacionalización del cine español y los Premios Goya, este proyecto se oferta a las Consejerías Culturales de las Embajadas de España y la Red de Centros Culturales de nuestro país en todo el mundo. Cada sede podrá seleccionar un determinado número de producciones a partir de un listado de 14 títulos ganadores de Goyas para diseñar su propio ciclo de exhibición en espacios cinematográficos emblemáticos de las ciudades o incluir dicho ciclo dentro de un festival ya consolidado en el territorio, como un foco independiente o sección especial. Las proyecciones podrán contar con algún miembro del equipo artístico o técnico de las producciones para presentar la película o participar en alguna actividad complementaria, como impartir una charla o taller. Será el caso de la directora de 'La infiltrada', Arantxa Echevarría, que acompañará el pase de este largometraje en el Zagreb Film Festival. La Cinemateca Bogotá, el Meadows Museum de Dallas, el Yamaguchi Center for Arts and Media, el Theater Cinema de Saga, el Sakurazaka Theater de la Ciudad de Naha en Okinawa y el festival Espanoramas en el C. Cultural Alameda - Ceina de Santiago son algunos de los marcos en los que recalará esta muestra itinerante.