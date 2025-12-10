La acción empresarial ante objetivos climáticos, a debate en el próximo evento de Ejecución de Oportunidades

MADRID, 10 dic. 2025 (Europa Press) -

El papel de la acción empresarial a la hora de alcanzar los objetivos climáticos globales, la necesidad de financiación y la regulación protagonizarán el debate del próximo encuentro de Ejecución de Oportunidades, un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company que se erige como un foro informativo y de fomento del networking que busca poner en común los proyectos, éxitos, retos y experiencias de las compañías socias de Generación de Oportunidades.

En el encuentro 'Liderazgo corporativo ante los objetivos climáticos globales', que se tendrá lugar el 12 de diciembre, los ponentes debatirán sobre cuáles han sido los principales avances logrados en la COP-30 y qué puntos necesitan más atención, además de exponer las diferentes vías para integrar la sostenibilidad en la estrategia de negocio sin perder capacidad de innovación ni de crecimiento.

Asimismo, se analizará la necesidad de abordar la desinformación climática y qué papel juega la transparencia y la medición del impacto en la credibilidad de los compromisos climáticos.

El encuentro, que estará moderado por la consejera-directora de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, contará con la presencia del director de Sostenibilidad de Acerinox, Carlos Ruiz; el responsable de Sustainability Advocacy de BBVA, Emilio Martín-More; el director de Sostenibilidad y Acción Climática de Enagás, José Miguel Tudela; el director de Asuntos Corporativos de GSK, Medicinas de Uso General, Ricardo Boedo Facal; y la responsable de Negocio Responsable y Derechos Humanos de Telefónica, Laura Fernández Cavas.

EJECUCIÓN DE OPORTUNIDADES

'Liderazgo corporativo ante los objetivos climáticos globales' es uno de los eventos de Ejecución de OportunidadeS tras otros encuentros centrados en temas como la IA agéntica, la comunicación, la recapacitación o 'reskilling' o las estrategias para la mejora de la experiencia del cliente.

Ejecución de Oportunidades, enmarcada en la plataforma Generación de Oportunidades, se presenta como un altavoz dirigido a los miembros de sus comités de dirección, responsables directos de la ejecución exitosa de sus estrategias ESG.

Con foco en el desarrollo y ejecución de las estrategias y planes concretos relativos al crecimiento sostenible, la innovación, la digitalización, el reto del futuro del trabajo, la acción social o la transparencia da voz a los responsables directos de conducir con éxito a las empresas hacia la consecución de sus objetivos.