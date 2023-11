WAIMEA, Hawaii--(BUSINESS WIRE)--nov. 9, 2023--

Terraformation, la empresa forestal mundial fundada por Yishan Wong, antiguo CEO de Reddit, anuncia la progresión de su primera cohorte del Seed to Carbon Forest Accelerator a la Fase 2, lo que permite a los equipos forestales iniciar proyectos piloto y establecer infraestructuras vitales, como viveros y bancos de semillas. El Acelerador de Terraformation es el primer programa del mundo que está centrado en la biodiversidad y financiado por el carbono para creadores forestales de todo el mundo, que aborda las carencias críticas de financiación, tecnología y competencias necesarias para la restauración de la biodiversidad autóctona.

Luego de completar la primera fase del Acelerador, que incluía estudios de viabilidad para evaluar el potencial de un proyecto para convertirse en un proyecto de carbono a gran escala, así como formación en operaciones empresariales, biodiversidad, mercados de carbono y silvicultura, los equipos recibieron ahora apoyo adicional para pasar a la Fase 2 durante un periodo de hasta dos años. Durante esta fase, los equipos forestales presentan un Documento de Diseño del Proyecto (PDD) en los registros de carbono y se preparan para la venta de carbono, además de supervisar los datos de carbono y el impacto social de sus proyectos de restauración de bosques autóctonos. Terraformation trabajará con los equipos forestales para establecer futuras fuentes de ingresos, como créditos de carbono verificados de alta calidad y otros modelos de negocio sostenibles, a medida que avanzan hacia la fase final del Acelerador.

Los tres proyectos que pasan a la Fase 2 del Acelerador son:

Dos nuevas cohortes inician la Fase 1

Terraformation también está lanzando dos nuevas cohortes en la Fase 1. La Cohorte 2, con sede en el Sudeste Asiático, incluye seis proyectos con un potencial de reforestación de casi 23.000 hectáreas en manglares, zonas áridas y turberas. La Cohorte 3 está en preparación, con visitas de los expertos forestales de Terraformation para reunirse con sus equipos de África Occidental y Oriental. Se espera que a principios del próximo año se anuncie una cohorte adicional con proyectos de reforestación nativa biodiversa en América Latina para las solicitudes que se presentaron hasta el 30 de noviembre de 2023.

El acceso a la capacitación sigue siendo uno de los cuellos de botella a los que se enfrentan los equipos forestales mundiales. Por ello, Terraformation está poniendo a prueba una asociación con The Nature Conservancy Asia-Pacific para ofrecer cursos de capacitación y acceso a expertos especializados en reforestación a proyectos forestales y equipos locales de Aotearoa Nueva Zelanda e Indonesia.

La primera iniciativa de este tipo de Terraformation, Seed to Carbon Forest Accelerator, se puso en marcha el año pasado para hacer frente a la necesidad de miles de nuevos equipos de reforestación para capturar carbono a escala y limitar los efectos del cambio climático. El programa del Acelerador proporciona a los equipos forestales una financiación inicial muy necesaria, formación en restauración de ecosistemas autóctonos resilientes y un conjunto de herramientas para aumentar la transparencia de los proyectos durante las fases más críticas de los proyectos forestales biodiversos.

Yishan Wong, fundador y CEO de Terraformation, manifestó lo siguiente: “Se necesitan de inmediato nuevos equipos forestales para satisfacer la demanda de créditos de carbono biodiversos y de alta calidad, creando una nueva generación de créditos que superen las actuales normas de transparencia. Estamos restableciendo la confianza en el mercado mediante una diligencia debida de calidad combinada con conocimientos forestales sobre el terreno para identificar proyectos de alta integridad que den prioridad a la biodiversidad, aporten beneficios reales y establezcan la equidad climática para las comunidades locales".

Las nuevas asociaciones ofrecen más recursos y alcance

La noticia del Acelerador llega cuando Terraformation alcanza varios hitos empresariales. La empresa ha sido reconocida recientemente como socio técnico de AFR100, una iniciativa de la Unión Africana, el Instituto de Recursos Mundiales, el Gobierno alemán y el Banco Mundial para restaurar 100 millones de hectáreas de paisajes deforestados y degradados en toda África de aquí a 2030.

Terraformation también estableció una asociación estratégica con el Forest Stewardship Council (FSC), organización internacional sin fines de lucro que promueve la gestión responsable de los bosques del mundo. Esta asociación pondrá en contacto a la red de gestores forestales y financiadores del FSC con nuevas oportunidades a través del acelerador de Terraformation.

Dedicada a restaurar los bosques del mundo para estabilizar nuestro clima, revivir los ecosistemas y construir comunidades prósperas, Terraformation y Restor, una plataforma de cartografía espacial de datos abiertos para particulares y organizaciones que trabajan con la naturaleza, se asociaron para mejorar la experiencia de los usuarios con el fin de mejorar el acceso a la financiación forestal con la mayor comunidad en línea de restauración y conservación. Los equipos forestales de la plataforma global de Restor pueden ahora utilizar su perfil de proyecto existente para iniciar más fácilmente el proceso de solicitud del acelerador forestal Seed to Carbon de Terraformation. Combinando los datos de vanguardia de Restor y las herramientas de colaboración con la experiencia forestal de Terraformation es como la próxima generación de proyectos forestales se potenciará a escala".

Tom Elliot, CEO de Restor, declaró lo siguiente:“La restauración consiste en crear las condiciones para que las personas y la naturaleza prosperen juntas. Nos enorgullece acercar el programa Seed to Carbon Forest Accelerator de Terraformation a la comunidad de la restauración. Al combinar las vanguardistas herramientas de transparencia y colaboración de Restor con la experiencia forestal de Terraformation, estamos creando oportunidades para que la próxima generación de proyectos cree impacto a escala".

