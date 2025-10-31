La acerera brasileña Gerdau recorta un 25,1% su beneficio hasta septiembre tras ganar 436 millones de euros

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La acerera brasileña Gerdau registró un beneficio neto de 2712 millones de reales (436 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un descenso del 25,1% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las ventas netas se situaron en los 52.884 millones de reales (8502 millones de euros) hasta septiembre, lo que supone un aumento del 5,3% en comparación con los nueve primeros meses de 2024.

En el tercer trimestre del año, Gerdau obtuvo 1090 millones de reales (175 millones de euros) de beneficio neto, mientras que las ventas netas repuntaron un 2,6% hasta los 17.983 millones de reales (2875 millones de euros).

Al mismo tiempo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) descendió un 8,9% hasta septiembre al anotarse 8453 millones de reales (1357 millones de euros), con un retroceso del margen Ebitda de 2,3 puntos porcentuales hasta el 16,8%.

Por mercados, las ventas en Estados Unidos aumentaron un 3% en el tercer trimestre como consecuencia del alza de precios en la mayor parte de los productos en este país, mientras que en Brasil esta cifra aumentó un 16,6% por el crecimiento de las exportaciones y de los envíos domésticos.

La compañía ha resaltado "la resistencia de la demanda y la expansión del margen de los metales" en Estados Unidos durante el tercer trimestre frente a su desempeño en Brasil, donde a pesar del mayor volumen de envíos "los precios del acero siguieron bajo presión debido principalmente al exceso de oferta de acero importado en el mercado interno".

En paralelo, tanto el Ebitda como el margen Ebitda consolidaron su recuperación en este período con un aumento del 57,2% en el primer caso y de 5,8 puntos porcentuales en el segundo debido principalmente a las mejores ventas en Argentina.

Gerdau invirtió 1700 millones de reales (273 millones de euros) durante el tercer trimestre del año, del que aproximadamente el 60% se destinó a mejorar la competitividad de sus operaciones tanto en Estados Unidos como en Brasil. De cara a 2026, la previsión es que esta cifra aumente un 22% respecto al plan del ejercicio actual.