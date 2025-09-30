La acerera Ternium gana 342 millones de euros hasta junio de 2025 frente a las pérdidas de hace un año

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Ternium, la mayor productora de acero plano de América Latina, ha registrado un beneficio neto de US$402 millones (342 millones de euros) en el primer semestre de 2025 frente a las pérdidas de US$252 millones (214 millones de euros) durante el mismo período del año anterior, según informó la compañía en un comunicado.

Las ventas netas se situaron en los US$7880 millones (6710 millones de euros) hasta junio, lo que supone un recorte del 15% en comparación con los mismos seis meses de 2024.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado descendió un 48%, hasta los US$725 millones (617 millones de euros), mientras que el resultado operativo disminuyó un 68%, hasta los US$331 millones (281 millones de euros).

Respecto al segundo trimestre del año, el beneficio neto repuntó hasta los US$259 millones (220 millones de euros) desde las pérdidas de US$743 millones (632 millones de euros), y las ventas netas cayeron un 13% hasta ubicarse en los US$3947 millones (3360 millones de euros).

Si se desglosan las cifras por segmentos, la facturación del acero disminuyó un 13% en el segundo trimestre hasta los US$3812 millones (3245 millones de euros), mientras que las ventas de la minería aumentaron un 3% hasta los US$281 millones (239 millones de euros).

De cara al tercer trimestre, Ternium espera que el Ebitda ajustado "continúe mejorando" respaldado por iniciativas de reducción de costes y mejoras operativas que ya están en marcha en un contexto marcado por condiciones de mercado complicadas.

En México, el sector siderúrgico se enfrenta a la incertidumbre por las conversaciones entre este país y Estados Unidos debido a la imposición de aranceles a sus importaciones. En este sentido, y debido a las medidas del Gobierno mexicano de defender a los productores locales, la firma espera un aumento de producción en México durante los próximos tres meses.

En contraposición, el mercado siderúrgico brasileño aún padece un alto nivel de importaciones de acero comercializado de manera desleal, especialmente procedente de China, que perjudica a los productores locales.

Por último, el pronóstico apunta a un mercado relativamente estable en Argentina durante el tercer trimestre del ejercicio tras un aumento significativo entre abril y junio por factores estacionales y por una recuperación gradual del entorno macroeconómico.