La aclamada exposición LAIKA: FRAME x FRAME debuta en Portugal en colaboración con Monstra: Lisbon Aimation Festival del 14 de marzo al 11 de mayo de 2025

LAIKA: FRAME x FRAME, una aclamada exposición que muestra los límites del arte y la ciencia detrás de las cinco películas épicas del estudio, se presentará en el Museu da Marioneta de Lisboa, Portugal, del 14 de marzo al 11 de mayo de 2025. Organizada en colaboración con Monstra - Lisbon Animation Festival, esta rica experiencia narrativa honrará las historias de LAIKA y el incomparable nivel de detalle de las marionetas físicas, los intrincados decorados, el vestuario y el asombroso atrezzo de los vastos archivos de producción de LAIKA. Nota: el martes 11 de marzo está previsto un preestreno para la prensa. Las entradas para la exposición cuestan 7 euros, la entrada para niños menores de seis años es gratuita.

Puppet Characters from LAIKA films. Courtesy of LAIKA

Como parte de la celebración, Monstra - Lisbon Animation Festival proyecta el largometraje nominado al Oscar ®ParaNorman, de LAIKA, con un coloquio posterior con uno de sus directores, Sam Fell, el sábado 22 de marzo en el Cinema São Jorge (que este año celebra su 75 aniversario).

Tras una exitosa presentación en BFI Southbank de Londres, LAIKA: FRAME x FRAME emplea recursos de todos los departamentos del estudio de Portland para contar la historia de LAIKA a través de sus cinco largometrajes hasta la fecha, Missing Link, Kubo and the Two Strings, The Boxtrolls, ParaNorman, y Coraline, todas ellas nominadas al Oscar ® a la mejor película de animación. Cada película se celebra con un fotograma clave dentro de la exposición rodeado de una constelación de artefactos, que abarcan el concepto ilustrado y el diseño de personajes, inspiraciones artísticas, guiones gráficos, vestuario, marionetas, atrezo, decorados y contenido digital dinámico, que destacan la minuciosa atención al detalle y la creatividad sin límites que se dedican a la realización de un solo fotograma en un largometraje de LAIKA. Otros armarios y cajones permiten a los visitantes descubrir aún más tesoros que ilustran cómo una película de LAIKA se convierte en algo extraordinario a partir de la suma de sus excepcionales partes. También se incluye un adelanto de la última película de LAIKA, Wildwood, actualmente en producción.

DETALLES DE LA EXPOSICIÓN:

Lugar: Museu da Marioneta, Lisboa

Fechas: 14 de marzo - 11 de mayo de 2025

Entradas: ya disponibles en BlueTicket. 7€, entrada gratuita para menores de seis años.

Debido a la demanda prevista, se recomienda a los visitantes que reserven sus entradas con antelación.

ACERCA DE LAIKA

El presidente y director general Travis Knight fundó LAIKA en 2005 en Oregón. Las cinco películas del estudio: Missing Link (2019), Kubo and the Two Strings (2016), The Boxtrolls (2014), ParaNorman (2012) y Coraline (2009) han sido todas nominadas al Oscar ® al mejor largometraje de animación. Kubo and the Two Strings ganó el premio BAFTA ® a la mejor película de animación y recibió una nominación adicional al Oscar ® a los efectos visuales. Missing Link fue galardonada con el Globo de Oro ® a la mejor película de animación. LAIKA recibió un Oscar ® a la ciencia y la tecnología en 2016 por su innovación en impresión 3D. LAIKA está produciendo actualmente su próxima película de animación Wildwood. El estudio está desarrollando los largometrajes de animación The Night Gardener, a partir de una idea original de Bill Dubuque, creador de la exitosa serie Ozark, y Piranesi, basada en la novela de Susanna Clarke que ha sido un éxito de ventas en el NYT. LAIKA ha puesto en marcha una división de acción en vivo con una serie de proyectos en desarrollo que incluyen largometrajes basados en la novela de acción y suspense Seventeen del guionista John Brownlow y un guión original Crumble, escrito y dirigido por Brian Duffield ( Spontaneous ) con Phil Lord y Chris Miller (peículas de Spider-Verse como productores. El guionista nominado al Oscar ® Jon Spaihts ( Dune ) escribirá y debutará como director en un proyecto original de acción en vivo aún sin título. www.laika.com

ACERCA DEL MONSTRA FESTIVAL

Desde el año 2000, MONSTRA | Lisbon Animation Festival celebra cómo el arte puede promover encuentros entre personas de diferentes orígenes artísticos mediante el lenguaje más básico y multidisciplinar que conocemos: el cine de animación. A lo largo de los años, el Festival se ha convertido en un concepto... MONSTRA on the Loose. Primero, invadiendo Lisboa, en múltiples lugares y descubriendo personas de diferentes intereses y sensibilidades. Después, MONSTRA anda suelto por todo el país y visita más de 40 ciudades cada año.

Por último, MONSTRA también recorre el mundo. En los últimos 20 años, hemos estado en 151 ciudades en los cinco continentes y hemos llevado a nuestro público el mejor cine de animación hecho en Portugal y en todo el mundo. Además, MONSTRA también se encarga de organizar múltiples talleres, conferencias y charlas sobre el arte de la animación.

