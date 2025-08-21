La actividad de la construcción bajó en junio un 0,8% en la eurozona y un 0,5% en la Unión Europea

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

La actividad de la construcción en la eurozona bajó un 0,8% en junio tras dejarse un 2,1% en mayo, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el dato retrocedió un 0,5% frente al descenso del 1,9% del mes previo, según ha informado este jueves Eurostat.

En comparación con junio del año pasado, la actividad actual de la construcción en la zona euro fue un 1,7% superior. Entre los Veintisiete, la lectura estuvo un 1,9% por encima de los niveles de entonces.

Entre los Estados miembro sobre los que se dispone de cifras, los mayores aumentos mensuales se registraron en Eslovaquia (5,3%), Rumanía (4,5%) y Polonia (3,2%), al tiempo que los principales descensos se observaron en España (-5,6%), Hungría (-5,3%) y Eslovenia (-3,7%).

En comparación con junio de 2024, la construcción se anotó las mejoras más destacadas en España (31,4%), República Checa (14%) y Eslovaquia (9,8%). De su lado, las disminuciones más abultadas se dieron en Francia (-5,1%), Austria (-5%) y Alemania (-2,5%).