La actividad de la construcción se redujo en agosto 0,1% en la eurozona y 0,9% en la Unión Europea
MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -
La actividad de la construcción en la eurozona se redujo un 0,1% en agosto tras haber subido un 0,5% el mes anterior, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el dato retrocedió un 0,9% frente al aumento previo del 0,9%, según ha informado este lunes Eurostat.
En comparación con agosto del año pasado, la actividad actual de la construcción en la zona euro fue una décima superior. Entre los Veintisiete, la lectura estuvo exactamente en los mismos niveles de entonces.
Entre los Estados miembro sobre los que se dispone de cifras, los mayores aumentos mensuales se registraron en Suecia (4,2%), República Checa (2,2%) y Bulgaria (1,4%), al tiempo que los principales descensos se observaron en Rumanía (-26,2%), Hungría (-11,4%) y Polonia (-4%).
En comparación interanual, la construcción se anotó las mejoras más destacadas en Eslovenia (25,2%), República Checa (17%) y Eslovaquia (13,8%). De su lado, las disminuciones más abultadas se dieron en Hungría (-13,6%), Países Bajos (-6,2%) y Polonia (-4,9%).
Los datos para España mostraron en agosto un incremento de la actividad de la construcción del 0,3% mensual frente a una caída en julio del 2,6%. Sin embargo, el sector se contrajo un 1,4% interanual.
