La actividad de la eurozona mejoró en febrero tras el repunte de la industria, según el PMI

LONDRES, 20 feb (Reuters) -

La actividad empresarial de la zona euro se aceleró más de lo previsto este mes, ya que la industria manufacturera volvió a crecer por primera vez desde octubre, aunque el dominante sector servicios tuvo un rendimiento ligeramente inferior al esperado, según una encuesta. El HCOB PMI provisional compuesto de la eurozona, elaborado por S&P Global y publicado el viernes, subió hasta 51,9 en febrero desde 51,3 en enero, lo que supone el decimocuarto mes consecutivo de expansión y supera las expectativas de una encuesta de Reuters, que apuntaba a un aumento más modesto hasta 51,5.

Las lecturas del PMI por encima de 50,0 indican un crecimiento de la actividad, mientras que las inferiores reflejan una contracción. El PMI manufacturero principal subió a 50,8 desde 49,5, mientras que el índice de producción, que se incluye en la lectura compuesta, rebotó hasta alcanzar un máximo de seis meses de 52,1 desde 50,5.

El repunte de febrero se debió al resurgimiento de la demanda, con un índice de nuevos pedidos de las fábricas que subió de 49,2 a 50,9.

"Quizás sea prematuro, pero este podría ser el punto de inflexión para el sector manufacturero, ya que su índice PMI aumentó hasta situarse en territorio de crecimiento", afirmó Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.

"Desde junio de 2022, esto solo ocurrió una vez, en agosto de 2025. Esta vez, la coyuntura general para el aumento del crecimiento parece ser un poco mejor".

Los servicios mostraron una modesta mejora, con un PMI que subió de 51,6 a 51,8. La encuesta de Reuters había pronosticado un repunte ligeramente mayor, hasta 51,9.

Las presiones generales sobre los precios aumentaron ligeramente. Sin embargo, las empresas aumentaron sus tarifas a un ritmo más moderado, lo que no da motivos para revisar las expectativas de que el Banco Central Europeo mantendrá los tipos de interés estables al menos durante el resto del año. (Información de Jonathan Cable; edición de Joe Bavier; edición en español de María Bayarri Cárdenas)