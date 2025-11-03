La actividad de las fábricas chinas se ralentiza en octubre, según el PMI privado

PEKÍN, 3 nov (Reuters) -

La actividad de las fábricas chinas en octubre creció a un ritmo más lento, ya que tanto los nuevos pedidos como la producción disminuyeron en un escenario de incertidumbre por los aranceles, según una encuesta del sector privado publicada el lunes.

El Índice General de Gerentes de Compras Manufactureras (PMI, por sus siglas en inglés) de RatingDog China, elaborado por S&P Global, cayó a 50,6 en octubre, desde 51,2 en septiembre, no alcanzando las expectativas de 50,9 de los analistas en un sondeo de Reuters. La marca de 50 separa el crecimiento de la contracción.

"Entre los subíndices, sólo el de empleo mostró una variación intermensual positiva, mientras que todos los demás indicadores descendieron en diversos grados", dijo Yao Yu, fundador de RatingDog.

La encuesta se realizó cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con imponer aranceles del 100% a los productos chinos.

Sin embargo, desde entonces ha acordado con el presidente de China, Xi Jinping, del 10% sobre los productos chinos a cambio de que Pekín tome medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo, reanude las compras de soja estadounidense y mantenga el flujo de las exportaciones de tierras raras.

Analistas esperaban que la tregua comercial tuviera un impacto menor en las exportaciones y el crecimiento de China. La lectura del lunes fue mejor que la de una encuesta oficial publicada el viernes, que mostraba que el declive de la actividad fabril se había acentuado.

El aumento de los nuevos pedidos se tradujo en un incremento de la producción, aunque ambos se moderaron con respecto a septiembre.

Para hacer frente a las mayores necesidades de producción, los jefes de las fábricas dijeron que habían contratado personal adicional, enviando el ritmo de creación de empleo al más rápido desde agosto de 2023 y marcando el primer aumento de la plantilla en siete meses.

Los pequeños importadores de los grandes minoristas estadounidenses se apresuraron a comprar y artículos fabricados en China para la primavera boreal y están almacenando los productos en sus propios almacenes, según informó Reuters.

La próxima temporada de compras también hizo que la actividad compradora aumentara por cuarto mes consecutivo en octubre.

Sin embargo, la encuesta mostró que los nuevos pedidos de exportación cayeron, invirtiendo el aumento de septiembre, con pruebas anecdóticas que sugieren que la demanda en el extranjero se vio afectada por el aumento de la incertidumbre del comercio mundial. La tasa de contracción fue la más acusada de los últimos cinco meses.

Los productores también redujeron sus precios de exportación por primera vez desde abril.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Ellen Zhang y Ryan Woo; edición de Sam Holmes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)