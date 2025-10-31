La actividad de las fábricas chinas tropieza ante la caída de los pedidos de exportación

Por Joe Cash

La actividad de las fábricas chinas se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre, arrastrada por una caída de los nuevos pedidos de exportación, ya que el impulso de meses de anticipación para superar las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente se desvaneció.

El índice oficial de gerentes de compras (PMI) cayó a 49,0 en octubre desde 49,8 en septiembre, un mínimo de seis meses, mostró el viernes la encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas, permaneciendo por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción y no alcanzando un pronóstico de 49,6 en una encuesta de Reuters.

Las autoridades habían confiado en que los productores se apresurarían a enviar sus productos a Estados Unidos, la primera economía de consumo del mundo, antes de que los gravámenes de tres dígitos que podrían aplicarse a los productos chinos en los tres primeros trimestres de 2025 ayudaran a compensar la debilidad de la demanda interna.

Pero los analistas habían advertido de que la estrategia era insostenible, al tomar prestado el crecimiento del futuro para que la segunda mayor economía del mundo pareciera estable.

Los propietarios de fábricas intensificaron sus esfuerzos para llegar a nuevos clientes en Europa, América Latina, Oriente Próximo y África, pero cada vez venden con pérdidas, sin otros mercados que absorban ni de lejos los US$400.000 millones en bienes que Estados Unidos compraba antes.

"Dado que en realidad se busca un poco más de estímulo en el cuarto trimestre —inversión impulsada por herramientas de financiación y nuevos bonos del Estado—, me sorprende un poco la caída de la lectura del PMI este mes", dijo Xu Tianchen, economista jefe de Economist Intelligence Unit.

"Las exportaciones parecían ser un lastre importante este mes. Podría ser un indicio de la amortización de la anterior concentración de pedidos de exportación", añadió.

GUERRA COMERCIAL PROYECTA UNA LARGA SOMBRA

Los economistas estiman que la pérdida del mercado estadounidense ha recortado el crecimiento de las exportaciones en unos 2 puntos porcentuales, o aproximadamente el 0,3% del PBI.

Los dirigentes económicos están tratando de ver si la economía china, de 19 billones de dólares, está en camino de alcanzar su objetivo oficial de crecimiento para 2025, en torno al 5%, sin necesidad de recurrir a nuevos estímulos.

El índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero subió a 50,1 desde 50,0 en septiembre.

El aumento se vio respaldado por un repunte del sector servicios, cuya lectura subió a 50,2 desde 50,1, mientras que el componente de la construcción bajó a 49,1 desde 49,3 en septiembre. "Parte de esta debilidad puede revertirse a corto plazo, pero es probable que cualquier impulso a las exportaciones derivado del último 'acuerdo' comercial entre Estados Unidos y China sea modesto y que persistan los vientos en contra del crecimiento", dijo Zichun Huang, economista especializado en China de Capital Economics.

Trump y el presidente chino, Xi Jinping, acordaron el jueves reducir las tensiones, incluso mediante un retraso de un año en los aranceles recíprocos, pero el acuerdo hace poco para abordar una división más profunda entre las dos superpotencias.

Eso mantiene la presión sobre los dirigentes económicos de China para encontrar una manera de ayudar a los fabricantes a montar una recuperación económica sostenible, detener una caída de los precios inmobiliarios y reforzar los lazos comerciales con el resto del mundo.

