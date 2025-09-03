La actividad de los servicios en Alemania vuelve a contraerse en agosto, según el PMI

BERLÍN, 3 sep (Reuters) -

La actividad del sector servicios alemán se contrajo ligeramente en agosto tras una expansión marginal en julio, mientras que los nuevos negocios volvieron a reducirse, según mostró una encuesta el miércoles.

El PMI de servicios de Alemania, elaborado por HCOB, cayó a 49,3 puntos en agosto, frente a los 50,6 de julio. Cualquier lectura por debajo de 50 indica una caída de la actividad global, mientras que por encima de esa marca indica crecimiento.

El descenso de agosto se atribuyó a la caída de las nuevas entradas de trabajo y al estancamiento de la contratación, citándose también como factores coadyuvantes la fragilidad de la demanda y la incertidumbre entre los clientes.

“En comparación con el mes anterior, las subidas de precios fueron notablemente más fuertes”, declaró Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank.

“La relativamente sólida capacidad de fijación de precios sugiere que las empresas aún no se encuentran en una situación crítica”, añadió.

A pesar de la caída de la actividad, las expectativas empresariales se mantuvieron estables, y las empresas se mostraron optimistas sobre sus perspectivas de crecimiento futuro. Alrededor del 30% de las empresas encuestadas prevén un aumento de la actividad durante el próximo año, impulsado por factores como los nuevos productos y la inversión.

Sin embargo, la encuesta puso de relieve un descenso de las nuevas exportaciones, debido en parte a la menor demanda de los mercados europeos, mientras que los niveles de empleo se estancaron tras una racha de siete meses de creación de puestos de trabajo.

El PMI compuesto, que abarca tanto los servicios como la industria manufacturera, se mantuvo estable en 50,5 en agosto, lo que sugiere un crecimiento marginal de la actividad empresarial alemana. (Información de Rachel More; edición de Hugh Lawson; editado en español por Irene Martínez)