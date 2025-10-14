La actividad de los servicios en Brasil aumenta en agosto por séptimo mes consecutivo

SAO PAULO, 14 oct (Reuters) - La actividad de servicios en Brasil registró su séptima expansión mensual consecutiva a pesar de un escenario monetario restrictivo, mostraron el martes datos de la agencia nacional de estadísticas, IBGE.

El principal motor de la mayor economía de Latinoamérica avanzó un 0,1% en agosto respecto al mes anterior, en línea con las expectativas de los economistas en un sondeo de Reuters. En términos anuales, la producción de servicios creció un 2,5%.

Los datos resaltaron una creciente divergencia entre el resistente sector de servicios, impulsado por los ingresos, y el más débil sector de bienes, dependiente del crédito, mientras los datos de ventas minoristas de Brasil siguen disminuyendo en los últimos meses.

Cuatro de las cinco actividades estudiadas registraron ganancias durante el octavo mes del año, con una contribución clave de los servicios profesionales, administrativos y complementarios, que crecieron un 0,4%, según el IBGE.

En el lado negativo, los servicios de información y comunicación cayeron un 0,5%.

"A pesar de la caída de los servicios de información y comunicación este mes, los servicios de tecnología de la información fueron los que más influyeron en el aumento del 2,6% registrado en los últimos siete meses", dijo en el informe el director de la investigación, Rodrigo Lobo.

"Ha experimentado un notable aumento de la productividad desde el periodo postpandemia y sigue creciendo de forma constante, renovando su máximo en agosto", añadió.

En cuanto al sector servicios, las persistentes presiones sobre los precios siguen siendo una de las principales preocupaciones del Banco Central de Brasil. El mes pasado, el organismo mantuvo la tasa de interés de referencia Selic en el 15%, un máximo de casi dos décadas, y añadió que espera mantener el costo del crédito en el nivel actual durante un largo periodo. (Reporte de Fernando Cardoso; Editado en Español por Manuel Farías)