La actividad de los servicios en China repunta en enero y la contratación alcanza su máximo en seis meses

Por Ellen Zhang y Ryan Woo

PEKÍN, 4 feb (Reuters) - La actividad de los servicios en China creció en enero a su ritmo más rápido en tres meses, impulsada ⁠por el aumento de los nuevos pedidos ⁠y llevando la contratación a su nivel más alto desde julio del año pasado, según una encuesta del sector privado publicada el miércoles.

El índice PMI de servicios generales de China de RatingDog, elaborado por S&P ⁠Global, subió ‌hasta 52,3 ​en enero desde 52,0 el mes anterior, la lectura más alta desde octubre. La marca de 50 puntos separa la expansión ​de la contracción. Esta lectura, junto con la encuesta sobre el sector manufacturero, apunta a una mejora provisional para ‌algunas empresas a principios de año. Sin embargo, contrasta con una encuesta oficial ‌que mostró que tanto la actividad industrial como la de ​servicios están perdiendo impulso.

Los analistas de Barclays afirman que las lecturas recientes sugieren que las medidas adoptadas al principio del año pueden ser insuficientes o que aún necesitan tiempo para traducirse en una mejora de la confianza y la actividad.

Según la encuesta de RatingDog, el índice compuesto de producción, que combina el rendimiento de la industria manufacturera y los servicios, subió a 51,6, frente al 51,3 de diciembre.

El crecimiento de los nuevos pedidos en el sector de los servicios repuntó con respecto a diciembre. El lanzamiento de nuevos productos también impulsó el negocio de las exportaciones.

Para hacer frente ⁠al aumento de la carga de trabajo, los proveedores de servicios contrataron más personal a tiempo completo y temporal a principios de año. Aunque marginal, ​el aumento supuso la primera subida de la plantilla desde julio de 2025.

Los costes medios de los insumos aumentaron a un ritmo más lento en enero, mientras que los precios de bajaron, ya que algunos proveedores de servicios redujeron los precios para apoyar las ventas.

La confianza empresarial se mantuvo positiva, ya que las empresas tenían la esperanza de que los planes de expansión y la mejora de las condiciones del mercado impulsaran el crecimiento de las ventas y la actividad este año. Sin embargo, la confianza se redujo con respecto a ⁠diciembre y se situó por debajo de la media de 2025, lo que refleja la preocupación por las perspectivas económicas mundiales.

De ​cara a febrero, Yao Yu, fundador de RatingDog, afirmó que los servicios orientados al consumo, como la cultura y el turismo, la restauración y el comercio minorista instantáneo, podrían experimentar un crecimiento impulsado por las vacaciones prolongadas de nueve días del Festival de Primavera. Por el contrario, es probable que los servicios ‍de producción entren en una pausa estacional debido al cierre de las fábricas.

Según los datos de Tujia, un portal chino de alquiler vacacional online, las reservas de alojamientos en casas particulares crecieron un 48% semanal desde enero, siendo el periodo más popular el comprendido entre el 17 y el 19 de febrero.

Las vacaciones del Festival de Primavera, como se conoce en China a las celebraciones de Año Nuevo, se extienden del 15 al 23 ​de febrero.

La fiebre de los viajes por el Año Nuevo Lunar de este año, la mayor migración humana anual del mundo, comenzó el lunes y durará 40 días.

Las autoridades esperan que se alcancen los 9.500 millones de viajes de pasajeros durante el periodo de viajes, superando los 9.020 millones de viajes del ‍año pasado.

(Información de Ellen Zhang y Ryan Woo; edición de Sam Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)