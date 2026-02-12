La actividad del sector servicios de Brasil no cumple con las expectativas en diciembre

SAO PAULO, 12 feb (Reuters) - La actividad del sector servicios de Brasil cayó más de lo esperado en diciembre en comparación con el mes anterior, según datos publicados el jueves por la agencia de estadísticas IBGE, ya que las altas tasas de interés siguieron lastrando la actividad.

El principal motor de la mayor economía de América Latina cayó un 0,4% en diciembre respecto de noviembre, según el IBGE, lo que contrasta con el aumento del 0,1% esperado por los economistas encuestados por Reuters.

El transporte fue el subsector que sufrió la mayor caída.

Las persistentes presiones sobre los precios en el sector siguen siendo motivo de preocupación para el banco central de Brasil, que ha mantenido la tasa de interés de referencia del país en el 15%, su nivel más alto en casi dos décadas, para frenar la inflación.

En términos interanuales, la producción de servicios aumentó un 3,4%, lo que se ajusta aproximadamente a las expectativas de un aumento del 3,5%. (Reporte de Isabel Teles; edición en español de Javier López de Lérida)