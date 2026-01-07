La actividad del sector servicios de EEUU repunta en diciembre y el empleo se recupera

WASHINGTON, 7 ene (Reuters) -

La actividad del sector servicios estadounidense repuntó de forma inesperada en diciembre, lo que sugiere que la economía terminó 2025 sobre una base sólida.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) informó el miércoles de que su índice de gestores de compras del sector no manufacturero aumentó a 54,4 unidades el mes pasado, desde el 52,6 de noviembre. Los economistas consultados por Reuters preveían 52,3 puntos. El sector servicios representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense.

El PMI sugirió un fuerte impulso de la economía antes del nuevo año, pese a que una medida del empleo en el sector servicios que repuntó a 52 tras seis meses consecutivos de contracción. La economía creció a su ritmo más rápido en dos años en el tercer trimestre, impulsada por el fuerte gasto de los consumidores.

Se espera que el crecimiento se haya desacelerado en el cuarto trimestre, en parte debido a los 43 días de cierre del Gobierno y a la retracción de los consumidores por problemas de asequibilidad. No obstante, este año se espera que la economía reciba el impulso de los recortes de impuestos del presidente Donald Trump y de la disipación de la incertidumbre sobre la política comercial.

La medición de la encuesta ISM de los nuevos pedidos recibidos por las empresas de servicios aumentó al 57,9 el mes pasado, desde el 52,9 en noviembre. Sin embargo, los pedidos pendientes se mantuvieron moderados y el ritmo de caída se aceleró. Los pedidos de exportación crecieron tras cinco meses consecutivos de contracción.

Aunque los precios pagados por las empresas de servicios por los insumos se ralentizaron aún más, siguieron siendo altos y sugirieron que la inflación podría permanecer sobre el objetivo del 2% de la Reserva Federal durante algún tiempo.

Se espera que el banco central estadounidense mantenga sin cambios las tasas de interés en enero. Las minutas de la reunión del 9 y 10 de diciembre publicadas la semana pasada mostraron profundas divisiones en esa reunión.

El índice ISM de precios pagados por las empresas bajó del 65,4 en noviembre al 64,3 en diciembre. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)