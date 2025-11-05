La actividad del sector servicios de EEUU se acelera en octubre, pero el empleo sigue débil

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 5 nov (Reuters) - La actividad del sector servicios estadounidense repuntó en octubre gracias a un sólido aumento de los nuevos pedidos, pero la moderación del empleo apuntó a unas condiciones del mercado laboral mediocres en un contexto de incertidumbre económica derivada de los aranceles a las importaciones.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento dijo que su índice de gestores de compras no manufactureros subió a 52,4 el mes pasado desde 50,0 en septiembre. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el PMI de servicios fuera de 50,8. El sector servicios representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense.

A primera vista, el PMI sugeriría una sólida actividad económica al comienzo del cuarto trimestre, pero el cierre de gobierno más largo de la historia ha provocado un apagón de datos económicos oficiales, oscureciendo la visión económica.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), un organismo no partidista, estimó que el cierre, que ya lleva 36 días, podría restar entre 1 y 2 puntos porcentuales al producto interior bruto en el cuarto trimestre.

La CBO estimó que la mayor parte del descenso del PIB se recuperaría con el tiempo, pero prevé que entre 7.000 y 14.000 millones de dólares no se recuperarían.

El informe sobre el PIB del tercer trimestre debía publicarse el mes pasado. La economía creció a una tasa anualizada del 3,8% en el segundo trimestre. El índice ISM de nuevos pedidos recibidos por las empresas de servicios aumentó a 56,2 el mes pasado desde 50,4 en septiembre, pero la cartera de pedidos se desplomó y las exportaciones siguieron deprimidas.

La debilidad de los pedidos de exportación reflejó los resultados de la encuesta manufacturera del ISM del lunes, que señaló la "continua fricción comercial". Los aranceles arrolladores del presidente Donald Trump han causado tensión con los socios comerciales, incluidos China y Canadá.

Con la recuperación de los pedidos, también lo hicieron los precios pagados por las empresas de servicios por los insumos. El ritmo de aumento fue, sin embargo, moderado, en consonancia con los datos recientes que sugieren un enfriamiento en la inflación de los servicios. El índice de precios pagados por las empresas aumentó a 70,0 desde 69,4 en septiembre.

El aumento de los pedidos apenas estimuló el empleo. El indicador del empleo en el sector servicios subió a 48,2 puntos, frente a los 47,2 de septiembre, en el quinto mes seguido de contracción. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)