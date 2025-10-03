La actividad del sector servicios de EEUU se moderó en septiembre, pero cerró un trimestre "impresionante"

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Gestores de Compras de servicios (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos cayó en septiembre hasta los 54,2 puntos desde los 54,5 enteros de agosto, lo que, aun así, supone encadenar 32 meses consecutivos de mejoras, según ha desvelado S&P Global.

La agencia ha explicado que la actividad del sector servicios perdió en septiembre algo de impulso por la moderación de los nuevos pedidos, incluso pese a registrarse la primera mejora de la demanda exterior en seis meses. Mientras tanto, mejoró la confianza en las perspectivas futuras gracias a que algunas empresas se sintieron fuertes por la bajada de tipos de interés decretada por la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, la contratación solo aumentó "ligeramente" por las reticencias a cubrir los puestos que se iban quedando vacantes.

Después, las presiones de costes se mantuvieron "elevadas", principalmente, por los aranceles y la revalorización de los salarios. En respuesta, los proveedores subieron sus precios de venta, pero a un ritmo más lento que en los cinco meses anteriores.

"El crecimiento del sector servicios se enfrió ligeramente en septiembre, pero se mantuvo lo suficientemente vigoroso como para cerrar con un desempeño impresionante durante el tercer trimestre", ha explicado el economista jefe de S&P Market Intelligence, Chris Williamson, que ha destacado la fortaleza de las finanzas y la tecnología.

"Lamentablemente, la mejora del optimismo empresarial no logró impulsar el empleo. La contratación se estancó casi por completo, lo que es una señal del malestar que sigue reinando en el mercado laboral. Las empresas se centraron, a menudo, en funcionar de manera más eficiente ante unas condiciones comerciales inciertas", ha completado.

El analista ha indicado que la suma del PMI industrial y de servicios apunta a un crecimiento anualizado del PBI del 2,5% para el trimestre.