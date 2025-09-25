La actividad económica de Argentina se contrajo un 0,1% en julio, pero aumentó un 2,9% interanual
Economía: la actividad económica de Argentina se contrajo un 0,1% en julio, pero aumentó un 2,9% int
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Argentina registró una contracción del 0,1% en julio respecto al mes anterior, pero se anotó un incremento del 2,9% respecto al mismo período del año anterior, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Por sectores, el ámbito de la intermediación financiera destaca por experimentar un crecimiento del 23,2% y la explotación de minas y canteras aumentó un 13,4% en julio respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los impuestos netos de subsidios crecieron un 7,9%.
Del otro lado, cuatro sectores de actividad descendieron en comparación con el mismo período de 2024, en especial la pesca (-85,7%). Otros sectores, como la industria manufacturera cayó un 1,5%, seguida del ámbito de la electricidad, gas y agua (-2%) y la administración pública y defensa (-0,6%).
Otras noticias de Actividad económica
- 1
Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos
- 2
Flujos y stocks en el mercado cambiario
- 3
Se estrelló un jet privado en el principal aeropuerto de Venezuela: misterio y sospechas sobre sus ocupantes
- 4
Cynthia Perkins, la amazona eterna: cómo consiguió su primer caballo, viajera incansable y el encanto por África