La actividad económica de Argentina se contrajo un 0,1% en julio, pero aumentó un 2,9% interanual

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Argentina registró una contracción del 0,1% en julio respecto al mes anterior, pero se anotó un incremento del 2,9% respecto al mismo período del año anterior, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por sectores, el ámbito de la intermediación financiera destaca por experimentar un crecimiento del 23,2% y la explotación de minas y canteras aumentó un 13,4% en julio respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los impuestos netos de subsidios crecieron un 7,9%.

Del otro lado, cuatro sectores de actividad descendieron en comparación con el mismo período de 2024, en especial la pesca (-85,7%). Otros sectores, como la industria manufacturera cayó un 1,5%, seguida del ámbito de la electricidad, gas y agua (-2%) y la administración pública y defensa (-0,6%).