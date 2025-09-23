LA NACION

La actividad económica de México cae un 1,2% anual en julio por el retroceso del 12% del sector primario

Economía.- La actividad económica de México cae un 1,2% anual en julio por el retroceso del 12% del

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La actividad económica de México cae un 1,2% anual en julio por el retroceso del 12% del sector prim
La actividad económica de México cae un 1,2% anual en julio por el retroceso del 12% del sector prim

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México ha registrado una reducción del 1,2% interanual en el mes de julio debido al impacto en las actividades primarias. Solo en el mes de julio, la actividad económica experimentó una disminución del 0,9% respecto a junio, según los datos divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las actividades primarias fueron las más afectadas con una caída del 12,2% anual en julio que han arrastrado al indicador a 'números rojos'. Por su parte, las actividades secundarias retrocedieron un 2,8% anual en el séptimo mes del ejercicio, en especial por el descenso del 5,9% de la minería, del 4,1% de la construcción y del 3,7% de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica al consumidor final.

Respecto al sector terciario, que aumentó un 0,4% en los últimos doce meses gracias al incremento del 17% de los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y del 12,7% de los servicios profesionales, científicos y técnicos, destaca el descenso del 6,7% del comercio al por mayor.

LA NACION
Más leídas
  1. “Desfachatez disfrazada de indignado asombro”: la dura definición del fiscal sobre Cristian Graf
    1

    “Desfachatez disfrazada de indignado asombro”: la dura definición del fiscal sobre Cristian Graf

  2. Pampita recuperó “lo más valioso” que le habían robado de su casa en Barrio Parque
    2

    Pampita recuperó “lo más valioso” que le habían robado de su casa en Barrio Parque

  3. Cuál es el costo fiscal de la medida y el pedido de los economistas al Gobierno
    3

    Retenciones cero: cuál es el costo fiscal de la medida y el pedido de los economistas al Gobierno

  4. Cinco preguntas que dejaron las medidas anunciadas por el gobierno de Milei
    4

    ¿Ahora sí se comprarán dólares? Cinco preguntas que dejaron las medidas anunciadas por el gobierno de Milei

Cargando banners ...